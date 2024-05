Ex-BBB Deniziane comemora resultado de procedimentos estéticos

Deniziane mostrou o resultado de um dos procedimentos estéticos que fez recentemente.

O que aconteceu

Curtindo o feriado em Minas Gerais, a ex-BBB mostrou como ficou o seu corpo. "Pediram tanto pra ver o resultado que eu resolvi colocar um biquíni pra mostrar pra vocês."

Deniziane colocou 360 ml de silicone nos seios e fez uma cirurgia plástica no abdômen. "Na barriga, tenho que ficar de tape, não dá pra ver o resultado final."

No início do mês, a ex-BBB compartilhou a empolgação de se submeter ao procedimento."Finalmente chegou o dia de Deus realizar meu sonho. Vou colocar peito, fazer um colágeno [pelo corpo]. Já fizeram as marcações ontem e daqui a pouco tenho que estar no hospital. Vou mostrar todos os processos da minha cirurgia para vocês."