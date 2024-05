Edlaine diz que Lizi suportava Hadad por querer beijá-lo: 'Bando de falsos'

Edlaine voltou a criticar Brenno e Lizi na manhã de hoje (30) em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Em conversa na área externa, Edlaine disse que, se Hadad for eliminado nessa Zona de Risco, Lizi "ficará grandona". "Agora se Vini sai? Não sei como ela fica não", argumentou.

Kaio, em seguida, critica Brenno e diz que ele quer "soltar a mão" de Lizi. "Estava completamente distante de Rambo e Hideo, mas desde a MC Mari [eliminada], está voltando [para eles]", afirmou. "Esse cara é um profissional".

Edalaine acrescentou que Brenno sempre quis falar de jogo em interações com ela. "Nunca foi ele recebendo um abraço. Nunca foi humano", afirmou.

A Conquisteira afirmou também que alguns aliados de Hadad simplesmente não gostam dele desde a fase da Vila. "O Vini tem alguma coisa com ele [Hadad], a princípio, pelo que eu entendi", reforçou Kaio. "Bando de falsos".

Edlaine ainda disse que Lizi "só suportava" Hadad porque queria "ficar com ele". "Ela me disse", contou.

Sobre a próxima Dinâmica de Apontamentos, ela afirmou estar "com muitas opções". "Vou sortear lá na hora quem vou apontar: Liziane, Brenno ou dona Catia, que tem me incomodando também".

