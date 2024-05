Dubladora de hit da Netflix critica uso de IA por fãs: 'É desrespeitoso'

Lhays Macedo é a responsável pelas vozes brasileiras de personagens como a jovem Alicent, de "A Casa do Dragão", Pikachu em "Pokémon O Filme: Eu Escolho Você!" e, mais recentemente, a Número 4 em "The 8 Show", que ficou entre as cinco séries mais assistidas do momento na Netflix.

Lhays vê relação entre o tema da série e um dilema atual dos dubladores em relação à inteligência artificial. Na trama, o prêmio de um reality show aumenta conforme o interesse do público. "É uma crítica ao sistema dos reality shows e a tudo o que o público está disposto a assistir para se entreter. O público tem que entender que ele não pode estar disposto a tudo."

Ela cita como exemplo um vídeo polêmico com a voz do falecido dublador Isaac Bardavid. Neste mês, um fã fez uso de inteligência artificial para dublar o trailer de "Deadpool e Wolverine" com a voz de Isaac, que emprestou sua voz a Wolverine por 18 anos e morreu em 2022. Lhays diz entender que se trata de uma homenagem, mas alerta que o próprio Isaac não gostaria de ver sua voz sendo usada assim: "Sem o consentimento dele, é muito desrespeitoso".

O nosso maior desafio é fazer o público e os distribuidores entenderem que a nossa voz é a nossa propriedade intelectual, é o nosso produto. Lhays Macedo

O neto de Isaac avalia que o avô não gostaria de ser homenageado assim. "Isaac acharia uma merda essa coisa de IA", disse João Bardavid em post feito no perfil de Isaac na semana passada.

Lhays explica que, sem a devida regulação, dubladores perdem o controle sobre seu trabalho. Caso seja confirmada uma segunda temporada de "The 8 Show", por exemplo, a legislação atual tem brechas que permitiriam o uso da voz dela na dublagem sem o seu consentimento ou conhecimento: "Eu só descobriria quando ligasse a Netflix".

A série não é a primeira produção coreana que Lhays dubla

Lhays Macedo dubla a Número 4 (à esquerda) em 'The 8 Show' Imagem: Divulgação

Ela já emprestou sua voz a doramas de sucesso. Lhays dublou obras como "Beleza Verdadeira" (2020), "Na Direção do Amor" (2020-2021), "Desgraça ao Seu Dispor" (2021) e "Noiva por Vingança (2022)".

Lhays explica que cada língua e cada ator apresenta seus desafios ao dublador. No coreano, um dos maiores desafios é sincronizar as pausas sem perder a naturalidade da fala: "A atriz de 'The 8 Show', especificamente, parava muito. No começo, quando ela ainda tinha uma personalidade mais insegura e doce, ela falava e parava quase em todas as palavras. Não posso ignorar as pausas, porque preciso parar quando a boca para. Mas preciso decidir formas daquela pausa ficar organicamente brasileira."