Deborah Secco sobre julgamentos: 'Me respeitando e cada vez mais livre'

Deborah Secco, 44, desabafou sobre os julgamentos que sofre e como tem lidado com isso.

O que aconteceu

A atriz publicou um vídeo e explicou na legenda o porquê decidiu divulgar o conteúdo. "Um desabafo sobre essa busca cada vez mais intensa sobre me conhecer melhor".

Deborah Secco começou fazendo um alerta: "Você será julgado independente do que você faça, do que você escolha, de quem você seja, afinal somos tão diferentes e plurais. Você será julgado no trabalho, na sua vida e na sua maternidade."

A atriz falou como tem lidado com os julgamentos: "Com o tempo eu fui tirando um pouco a importância desse julgamento do outro e fui colocando essa importância em mim, no meu julgamento e no que de fato eu acho que eu sou, no que me faz feliz e no que eu quero ser. Com o tempo, não fui precisando mais dessa validação dos outros".

Deborah Secco disse que aprendeu a se respeitar com seus erros e acertos. "Eu me sinto cada vez mais inteira. Cada vez mais minha, cada vez mais capaz. Me gostando mais, me respeitando mais, me entendendo mais. Tentando ser cada vez mais livre"

Deborah Secco é mãe de Maria Flor, 8, fruto da relação com o seu ex-marido, Hugo Moura, 34. Os dois anunciaram o fim da relação em abril desse ano após quase 10 anos juntos.