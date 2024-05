Vinigram diz estar em paz com Zona de Risco: 'Não criei um personagem'

Vinigram diz estar tranquilo com a terceira Zona de Risco de A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

O cantor apontou que estava em paz com a berlinda: "É isso que me traz a paz, entendeu? Se todo mundo entender que não tenho mais nada para mostrar, estou em paz. Se quiserem continuar vendo quem eu sou, como sou aqui, como jogo, como analiso, como pontuo, vou continuar; se não quiserem, está tudo certo".

Ele continuou: "Mas por que fico bem comigo? Porque eu não criei um personagem. Eu fui eu o tempo inteiro".

Rambo opinou que é mais fácil ser personagem no programa: "É, porque se você cria um personagem, você cria um enredo. E é muito mais fácil você criar um personagem briguento. Eu tenho milhões de coisas que poderia falar que trariam brigas".

Por fim, Vinigram destacou que a criação de um personagem pode prejudicar a própria pessoa: "[Como personagem] é muito mais fácil de você cair na sua própria armadilha".

