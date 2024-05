Simone tem casa em Orlando com 6 quartos e piscina com borda infinita

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Simone Mendes, 40, tem uma casa em Orlando, nos Estados Unidos, com seis quartos e piscina com borda transparente e também infinita.

O que aconteceu

Cômodos da casa da sertaneja. Localizado no condomínio Bella Collina, o imóvel tem seis quartos, com duas suítes desse total, churrasqueira, academia, piscina com borda transparente, lareira e quatro vagas na garagem.

Além disso, o imóvel da família de Simone tem um escritório e uma adega iluminada com acabamentos de acrílico e metal.

Área externa da casa traz conforto. Além da piscina com borda infinita, na área externa há uma cabana equipada com churrasqueira, frigobar, bar molhado e máquina de gelo.

Simone tem casa com piscina, academia, adega e bar molhado Imagem: Reprodução

A propriedade recebe luz solar e tem uma fachada moderna. O hall de entrada tem mais de sete mil metros quadrados e tem uma vista panorâmica da piscina e também do lago, que fica próximo do terreno.

A casa foi comprada pela família. No mês passado, o marido, Kaká Diniz, compartilhou os detalhes da nova mansão. O empresário fez vídeo para mostrar os cantinhos da nova propriedade da família. "Casa nova", disse ele.

Simone comprou casa com seis quartos em Orlando, nos EUA Imagem: Reprodução

Casa em Orlando tem piscina com borda transparente Imagem: Reprodução