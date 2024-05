Saiba como é 'Biônicos', filme de ficção científica da Netflix com Bruno Gagliasso

Mais um filme brasileiro está chegando ao catálogo da Netflix nesta quarta-feira, 29. Misturando ficção cientifica e ação, Biônicos, dirigido por Afonso Poyart, se passa em um futuro distópico, no ano de 2035, quando a tecnologia está dominando o mundo dos esportes.

No protagonismo, duas irmãs, Maria (Jessica Córes) e Gabi (Gabz): a primeira, uma atleta que sempre treinou em alto rendimento, enquanto a segunda teve que amputar a perna ainda criança. Entretanto, nessa realidade, as próteses biônicas dominam as competições, o que leva as irmãs a uma intensa competição no salto em distância. Por ambição e conflitos familiares, Maria acaba se envolvendo com Heitor (Bruno Gagliasso) e se vê obrigada a entrar no mundo do crime e da violência para vencer a irmã.

Além de Jessica, Gabz e Gagliasso, o longa ainda conta com a participação de Klebber Toledo, Christian Malheiros, Paulo Vilhena, Danton Mello e Nill Marcondes.