Miss Bumbum ensina como identificar orgasmos falsos

Larissa Sumpani, 24, atual Miss Bumbum, usou suas redes sociais ontem para dar orientações em relação ao orgasmo feminino.

O que aconteceu

A modelo entregou sinais de que as parceiras podem estar fingindo durante o sexo: "Se o casal chegou junto no ápice do sexo, é provável que ela esteja fingindo".

Larissa explicou que isso só é possível em filmes: "Nos filmes parece fácil e glamouroso, mas a realidade é bem diferente. As mulheres demoram mais para chegar lá e, muitas vezes, nem conseguem atingir o 'topo' apenas com a penetração".

Sinais físicos também ajudam a identificar um orgasmo falso: "Pouca lubrificação e ausência de contrações involuntárias são indícios de que a mulher pode estar fingindo".

Coloração da pele: "Se ela não estiver corada nas bochechas e pescoço, ela provavelmente fingiu. O aumento da circulação sanguínea durante o orgasmo causa essas impressões vermelhas".

Dicas: "Fingir orgasmos só inflama o ego masculino e não contribui em nada para o prazer feminino. É importante que o casal converse e entenda os gostos um do outro. Assim, ela não precisa procurar na rua o que não está tendo em casa".

Assista: