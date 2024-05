José de Abreu expõe traição de Maria Zilda após ela dizer que ele tem bafo

Maria Zilda Bethlem, 72, contou que José de Abreu, 78, tinha mau hálito e cheirava suor nos bastidores da novela "Bebê a Bordo", entre 1988 e 1989.

O que aconteceu

Em um bate-papo realizado em fevereiro, o ator Murilo Rosa, 53, perguntou para Maria se ela já tinha beijado alguém com bafo. "Você já beijou alguém com bafo?", questionou. "Já!. Era uma coisa insuportável. Evidentemente, ele bebia. Era [cena] externa. Ele suado e já tinha o cheiro do suor, mais o [cheiro] do cigarro, mais o da bebida. Era uma coisa insuportável! O Zé [de Abreu] era um bicho", contou a artista.

Ela também disse que Zé bebia muito e estava "em uma fase muito doida".

Três meses após a live, José de Abreu decidiu respondeu às declarações e garantiu que Maria liberou "fake news". "Maria Zilda diz que Zé de Abreu tem mau hálito! Preferia beijá-lo longe do marido. Afinal o marido era o diretor da novela".

Abreu ainda acusou Maria Zila de trair o marido com ele. "Maria Zilda mente que nem sente. Traiu o marido comigo ANOS depois de BEBÊ A BORDO, quando dizia que eu tinha mau hálito. E ela conseguia sentir algum cheiro? Com o nariz prejudicado? Cansei de ser acusado por uma fracassada que só conseguiu ser protagonista porque casou com o Talma [Roberto Talma, diretor da Globo que morreu em 2015]. Se separaram, a carreira acabou. Né, Zildede Zil?", detonou.

O ator também ofendeu Murilo Rosa, apresentador da live. "Chega. Não vou aguentar uma ex-atriz que não detém NENHUM RESPEITO entre seus pares dizendo merda sobre mim. Ainda mais numa live com outro merda que, se fosse digno, teria me defendido. Não é à toa que existe na Globo o verbo 'MURILAR', ou seja, agir como Murilo Rosa. E dele mais não falo, não merece".

Zé finalizou reforçando que Maria Zilda mentiu. "Chega, foram anos de sacanagem em cima de meu hálito. Fui casado com 5 mulheres, fui comido por dezenas delas. Perguntem! Você vai achar uma perto de você. Maria Zilda mentiu. Nenhum contrarregras ou produtor amarra verdadeiramente um ator numa árvore, ou tronco. Finge que o faz. Enrola a corda nas mãos e punhos, e o ator pode se soltar quando lhe aprouver. Então a historinha que ela contou para o Murilo Rosa é ABSOLUTAMENTE MENTIROSA".

Chega. Não vou aguentar uma ex atriz que não detém NENHUM RESPEITO entre seus pares dizendo merda sobre mim. Ainda mais numa live com outro merda que, se fosse digno, teria me defendido. Não é a toa que existe na Globo o verbo "MURILAR", ou seja, agir como Murilo Rosa. E dele? -- Jose de Abreu (@zehdeabreu) May 29, 2024

Maria Zilda e eu tivemos um amor lindo. Lindo demais para a mulher baixo astral que ela é. Alguém tem duvida? Perguntem para maquiadores, cabeleireiros, camareiras, qualquer membro de equipe da Globo, quem era essa estrela, mulher do Talma. Que alias a chifrava com todo mundo. -- Jose de Abreu (@zehdeabreu) May 29, 2024