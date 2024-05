Fabiana Karla: 'Sofro quando vejo colegas atrizes passarem por etarismo'

Fabiana Karla, 48, é um dos principais nomes brasileiros quando o assunto é comédia e, agora, protagoniza o filme "De Repente, Miss!", já em cartaz nos cinemas do país.

No longa, ela interpreta Mônica, uma mulher de 40 anos que abandonou a carreira de sucesso como publicitária para cuidar de seus dois filhos, mas que se arrepende de suas escolhas e sofre com a maneira com que a sociedade a enxerga por sua idade.

Diferente de Mônica, Fabiana é uma pessoa em paz com sua idade e não se vê como alguém que passa pelo processo de exclusão por estar próxima aos seus 50 anos, mas isso não a impede de ter empatia, por exemplo, pelas colegas atrizes que sofrem com o etarismo. "Isso não é um ponto que me toca, ainda não me incomoda. Porém, sofro quando vejo colegas atrizes passarem por etarismo. São mulheres que capinaram o terreno, veteranas que estão sem a quantidade de trabalho desejado", diz Fabiana Karla em entrevista a Splash.

São mulheres que são atuantes, lúcidas, cheias de coisa para fazer, e a gente vê que o mercado está, cada vez mais, botando para o lado essas pessoas. Fabiana Karla

'De Repente, Miss!' está nos cinemas Imagem: Divulgação

Para a atriz, uma boa saída para não deixar que o etarismo ocorra no cenário áudio-visual é produzir os filmes e séries, por exemplo. "Acho importante termos a nossa sala de roteiro, assim podemos falar do que a gente acredita."

Não é porque eu não sofro etarismo, que eu não estou vendo isso ao meu redor. O que eu puder fazer para acalentar essas pessoas que estão ficando a margem, em decorrência desses preconceitos, eu como artista, como produtora, como aspirante a escritora, farei. Fabiana Karla

Ainda sobre seu momento atual, a atriz diz lidar bem com as mudanças que a idade impõe na vida das pessoas, principalmente na das mulheres, em decorrência das cobranças sociais. "É claro que a gente perde colágeno, tem as questões químicas, físicas e a menopausa. Só que você tem que aprender a lidar com isso também, porque eu acho. As rugas são as marcas da nossa vida. Eu, como atriz, eu acho que a gente conta uma história com o nosso corpo. Empresto o meu corpo para contar."

Fabiana Karla sofre com obesidade, mas diz que prefere dar importância para outro lado de sua vida, deixando a questão de "ser magra" de lado. "Tenho uma doença crônica recorrente, mas escolhi lidar com ela dessa forma. Então, cuido das outras áreas. A minha pele é o que mexo muito, no sentido de não me alimentar de algumas coisas porque sei que pode responder a minha pele."

Trabalho em família

"De Repente, Miss!" marca a carreira de Fabiana Karla também por trazer dois de seus filhos para o filme: Beatriz e Samuel - que faz uma pequena participação.

Na trama, Beatriz interpreta Mônica quando jovem. Formada em Administração de Empresas, ela já fez alguns trabalhos como atriz, mas não atuava há tempos, até ser chamada para fazer teste para o papel da jovem protagonista.

Segundo Fabiana Karla, a filha precisou ser testada para o personagem, pois a atriz não queria que existisse uma espécie de nepotismo. "Não acho que somos tão parecidas, pois para mim, ela é muito linda. Mas há quem diga que temos o mesmo sorriso, e eu fiquei muito feliz quando aprovaram ela."

Mesmo sendo protagonista, Fabiana não quis estar presente no dia em que seus filhos gravaram suas cenas. "Eu ia ficar opinando e deixá-los tensos. Mas sabia estarem em ótimas mãos, com o diretor Hsu Chien Hsin, então fiquei tranquila", conclui.