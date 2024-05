Ex-BBB Juninho volta a trabalhar como motoboy: Preferia continuar na Globo

Antonio Carlos Júnior, 41, o Juninho do BBB 24 (Globo), entende como 'algo natural' a retomada da profissão que exercia antes de participar do reality show.

Ele explica que voltou ao ofício por uma questão de necessidade financeira. "Os boletos não param. Gostaria de ter continuado mais tempo na casa, mas nada disso acabou ocorrendo. Então, na necessidade de pagar as contas, voltei ao meu velho ofício. Para mim, foi um retorno natural", contou, em entrevista a Yas Fiorelo e Leão Lobo no programa Splash Show.

Juninho admite que gostaria de ter permanecido na Globo após o fim de sua participação no BBB. "Esperava, sim, ter sido agenciado pela Globo, já que estava ali na casa e tudo o mais. Mas não fiquei triste, não - até porque o fim do contrato me deixou mais flexível para negociar publicidade ou mesmo permutas."

O carioca frisa ainda que seu pós-reality, mesmo não rendendo o esperado, também vem tendo seus ganhos. "Não está sendo só de baixos. Está acontecendo muita coisa divertida. Tenho conhecido muita gente influente, artistas, recebido convites para participar de algumas festas, eventos. Em termos de network, tem sido muito bom."

Lucas Buda é um dos maiores famosos do Brasil

Pouco após sua ruidosa e turbulenta separação de Camila Moura, 29, Lucas Buda, 30, acaba de se ver envolvido em outra celeuma pública. A funkeira Nina Capelly, 28, anunciou que está grávida e tem "70% de certeza" de que Lucas é o pai, já que viveram um affair recentemente.

Yas Fiorelo se mostrou surpresa com a quantidade de escândalo que Buda tem acumulado em pouco tempo de pós-BBB. "É uma polêmica de separação, logo depois uma polêmica de gravidez... De acordo com a quantidade de polêmicas, Lucas Buda já é um dos maiores famosos do Brasil!"