Dinah cai para trás ao conhecer o Mascarado em 'A Viagem'

Nos próximos capítulos de "A Viagem" (Globo), Dinah (Christiane Torloni) fica impressionada ao conhecer o Mascarado (Breno Moroni).

O que vai acontecer

A protagonista está com Estela (Lucinha Lins) na rua quando o homem misterioso aborda as mulheres para entregar panfletos. "O pessoal chama ele de Mascarado", diz a mãe de Bia (Fernanda Rodrigues). "Mas como ele é?", quer saber a outra. "Não sei, ninguém nunca viu o rosto dele", conta Estela.

Dinah fica muito curiosa. "Quero falar com esse cara!", diz ela, apertando a buzina do carro pra chamar a atenção do homem.

A esposa de Téo (Maurício Mattar) começa a questionar o Mascarado. "Quer dizer então que você só anda Mascarado? Não mostra a cara para ninguém?", pergunta.

Ele responde Dinah apenas com mímicas. "Ganhou uma fã", afirma ela ao se despedir do Mascarado.

A reprise de "A Viagem", novela de 1994, escrita por Ivani Ribeiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 12h15, no canal Viva.