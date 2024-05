Estrelas de Bridgerton elogiam funk e comentam amizade: 'Também nos amamos'

Nicola Coughlan e Luke Newton, estrelas da terceira temporada de "Bridgerton" são só sorrisos quando falam dos fãs brasileiros. Na semana passada, a convite da Netflix, os dois curtiram juntos um baile funk em pleno Theatro Municipal do Rio e passearam por pontos turísticos da cidade maravilhosa.

Nicola até arriscou alguns passinhos enquanto curtia o som de MC Carol, a quem chamou de "uma performer incrível". "Eu tinha muito vestido. Então, foi um pequeno rebolado. Mas eu não conseguia parar. Foi tão bom."

Foi épico... Eu disse ao Luke antes de descermos [ao baile]: 'Ah, eu não danço mais em festas, estou tão chata'. E eu literalmente estava como uma tia bêbada no canto. [Faz som do beat do funk com a boca]. Eu estava adorando. Foi muito divertido.

Nicola Coughlan

Uma vibe tão boa... Não dá para evitar se mexer com aquela música. Conhecemos pessoas incríveis ontem. Fizemos um pequeno encontro e muitas pessoas vieram nos ver. Foi muito divertido.

Luke Newton

Nicola Coughlan e Luke Newton no Baile Funk Bridgerton, no Rio Imagem: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS

'Amigos que viram amantes'

Na terceira temporada, a série mostra o romance entre Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton). Diferente das duas temporadas anteriores, quando a produção contou histórias de casais desde o zero, os novos episódios desenrolam uma história de amor de dois amigos de longa data.

A melhor coisa desta temporada é a história entre os dois. Os vimos crescer [desde quando eram] esses adolescentes desajeitados que nunca seriam considerados os mais populares na cidade ou se sentiam vistos. E, agora, eles estão assumindo o centro do palco. É realmente bonito interpretar a história de amor deles.

Luke Newton

Essa é uma história que pode acontecer fora das telinhas também. Pelo menos é o que dizem os atores durante entrevista a Splash! Luke já até recebeu relatos de fãs que já viveram romances com amigos. "Estou aprendendo cada vez mais que as pessoas já experimentaram o clichê de amigos virarem amantes. Muitas pessoas vêm até mim e dizem: 'eu tive esse tipo de romance'. As pessoas realmente se identificam com isso".

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton) em 'Bridgerton' Imagem: Liam Daniel/Netflix

Nicola, por sua vez, acredita que a amizade pode ser uma base "realmente bonita para um relacionamento" porque as duas pessoas já se conhecem bastante. "Mas é engraçado porque, na vida real, se eu fosse amiga da Penelope, teria dito para ela esquecer isso", diz ela, aos risos.

Aquele momento bonito na carruagem quando a carruagem para e Colin diz, você sabe... O motorista continua dirigindo e eles apenas riem juntos. Você não consegue ter esse tipo de intimidade sem conhecer alguém. É bonito.

Nicola Coughlan

Luke Newton e Nicola Coughlan na terceira temporada de 'Bridgerton' Imagem: Liam Daniel/Netflix

Amizade na vida real

No bate-papo com Splash, os atores também comentaram a torcida de muitos fãs para que o casal PoLin saia da ficção e se torne realidade. Amigos, os dois não enxergam a situação com olhar negativo. Pelo contrário! Enquanto Nicola acha "fofo", Luke acredita que significa que é reflexo do bom trabalho que os dois realizaram à frente das câmeras.

Algumas pessoas ficam preocupadas, mas apenas rimos sobre isso porque também nos amamos, né? Temos uma relação tão ótima. Luke é uma das minhas pessoas favoritas. Nunca teria feito uma turnê de imprensa tão longa com alguém [com quem não tivesse intimidade]... Eles estão vendo isso. Há amor real.

Nicola Coughlan

Baseada em "Os Segredos de Colin Bridgerton", de Julia Quinn, a terceira temporada da série terá mais quatro episódios liberados no dia 13 de junho. São aguardadas cenas quentes entre os dois protagonistas.