Ator de filmes de terror é atropelado por ciclista e sofre várias fraturas

Bill Moseley, 72, ator conhecido por participar de vários filmes de terror, sofreu várias fraturas ao ser atropelado por um ciclista na sexta-feira (24).

O que aconteceu

O famoso usou suas redes sociais para contar aos fãs que quebrou as costelas e a pelve. "Obrigado pelas mensagens e pelo apoio. Estou fora de ação por algumas semanas, por causa das costelas e da pelve, mas logo mais estarei de volta", disse.

Segundo a imprensa americana, Bill foi atropelado por um ciclista que estava pedalando a 48 km/h. Ele abandonou o local sem prestar socorro ao ator.

O acidente aconteceu em Raleigh, na Carolina do Norte. Moseley estava a caminho de uma convenção de filmes de terror, onde seria convidado especial.

O ator é conhecido principalmente por participar do clássico do terror "A Noite dos Mortos-Vivos". Além disso, Bill esteve em outras grandes franquias do terror, como "Halloween" e "O Massacre da Serra Elétrica".