Xande de Pilares fala da espera para a turnê cantando Caetano: 'Sem dormir'

Xande de Pilares dividiu o palco com Maria Bethânia, no domingo (26), no festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro. Após sua participação, o sambista recebeu a reportagem de Splash no camarim para falar da experiência de cantar com a Abelha Rainha e a ansiedade para iniciar sua turnê "Xande Canta Caetano", que estreia no dia 2 de junho, na Concha Acústica, em Salvador. Assista à entrevista no player acima.

O que aconteceu

Xande não conseguiu fingir costume no Doce Maravilha. O sambista estava visivelmente nervoso ao lado de Maria Bethânia, o que potencializou ainda mais a emoção do show. A Splash, ele diz que não esperava um momento como esse na carreira.

Você não sabe se vai passar na faculdade, se vai pegar o diploma do primeiro grau. Na música, quando você tem o reconhecimento de alguém admira, isso é incrivelmente incrível. Hoje foi um momento muito especial na minha vida. Xande de Pilares

Xande de Pilares canta no palco do festival Doce Maravilha no domingo (26), no Rio Imagem: Bel Gandolfo/Dibulgação

O convite para cantar com Bethânia deve-se também ao fato de o último trabalho feito pelo artista, o disco "Xande Canta Caetano", ter levado o Prêmio Multishow de Melhor Álbum do Ano em 2023. "Eu dormi de um jeito e acordei de outro. Acordei com pessoas que eu jamais imaginei que fossem comentar o meu nome falando desse disco", revela Xande.

Maria Bethânia encontra com Xande de Pilares no palco do festival Doce Maravilha Imagem: Bel Gandolfo/Divulgação

A turnê desse projeto começa no dia 2 de junho, na Concha Acústica, em Salvador, e contará com a presença do baiano. Regina Casé será a diretora artística, e Pretinho da Serrinha assina como produtor musical. O sambista revela a ansiedade:

Eu tô tão ansioso que eu tô sem dormir às vezes. A voz fica rouca. Isso aqui [a pálpebra] treme. Porque é uma responsabilidade muito grande a pessoa depositar uma confiança em você. Então você tem que retribuir fazendo um bom trabalho para que essas pessoas não se arrependam em ter acreditado em você.

Xande de Pilares vai cantar Caetano em show que estreia no dia 2/6, em Salvador Imagem: Bel Gandolfo/Divulgação

Depois dos brindes e de dezenas de fotos no camarim, Xande volta para casa para encontrar a Estrela, sua filha, que nasceu em abril. "Eu olho para ela e agradeço em silêncio". Ele cita todos da sua equipe e alguns artistas que lhe abriram os caminhos para o atual momento da carreira.

Xande também lembra que seu avô queria que ele fosse pianista, mas, por conta do preconceito em torno do lugar onde morava, ele não conseguiu ter contato com o instrumento. Por isso, o sambista deseja que sua filha seja uma grande pianista, com condições melhores das que ele teve na infância.

Xande canta Caetano