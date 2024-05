Até no museu! Visitamos a intervenção 'Você É Fluente em Anitta?', em SP

E aí, você é fluente em Anitta? Sabe o que significa grip?E joga pra lua? O Museu da Língua Portuguesa pode ajudar você entender!

A cantora que conquistou o Brasil e o mundo com seu estilo único acaba de lançar o álbum "Funk Generation", com canções em português, espanhol e inglês que levam as batidas de funk mundo afora.

Mas, se faltava ver a funkstar em um museu, agora não falta mais! A reportagem de Splash esteve no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, e conta o que viu de "Do You Speak Anitta?/Você é fluente em Anitta?", intervenção em parceria com o Spotify, que conta tudo sobre o novo álbum através das linguagens utilizada nas suas músicas.

"Cada língua é uma viagem. Ela pode nos levar para lugares inimagináveis e está levando o funk brasileiro para longe. Meu novo álbum é a celebração do funk brasileiro e eu espero que esse projeto chegue a muitas pessoas ao redor do mundo", revelou Anitta.

A viagem ao mundo de "Funk Generation" começa na entrada do museu com faixas e pôsteres espalhados na área da portaria. Já no mini auditório na área interna, os visitantes podem explorar o vídeo de Anitta discutindo o conceito "Do You Speak Anitta?/Você é fluente em Anitta?", proporcionando uma verdadeira imersão no processo de gravação do álbum.

Veja trecho de audiovisual exibido no Museu da Língua Portuguesa:

Outro espaço dedicado à artista está na seção Falares, que traz outro conteúdo de Anitta, desta vez falando sobre a importância do funk na formação da linguagem.

"Eu utilizo a cultura do funk do Brasil na minha música, transmitindo a mensagem de que o povo também é alegria, o povo é cultura, o povo é arte", disse Anitta. "Funk Generation" está na 13ª posição no Spotify Brasil Charts.

De 28 de maio a 02 de junho, os visitantes do museu são convidados a se jogar no universo musical da cantora. Sábado e domingo, a exposição é gratuita.

Quem esteve por lá curtiu

Eu gosto da Anitta, mas eu também gosto muito da cultura coreana e ela fez um feat com o TXT, um grupo de K-pop e eu simplesmente amei. Ela é muito inclusiva. A mostra é bem imersiva tá sendo muito legal. Amanda do Carmo

Amanda do Carmo gosta de Anitta e de K-pop Imagem: Bruna Gavioli/UOL

Eu acho que muito interessante o Museu da Língua Portuguesa trazer essa linguagem da periferia, mostrando o que ela está tentando juntar o inglês, o espanhol e uma linguagem mais urbana com gírias. Rodolfo Meirelles

Rodolfo Meirelles e Patrick José Teixeira estiveram na abertura da intervenção de Anitta em São Paulo Imagem: Bruna Gavioli/UOL

Sou fluente em Anitta, sem dúvidas! Essa questão de ela trazer a linguagem periférica e do impacto que ela tem hoje na sociedade, através de suas atitudes e lutas. É muito importante. Patrick José Teixeira

Alexandre Duarte Guerra visita a intervenção 'Você É Fluente em Anitta?' Imagem: Bruna Gavioli/UOL

Anitta é uma artista bem completa e representa muito o povo brasileiro no melhor que temos que é nossa alegria, espontaneidade e a luta pelos seus objetivos. E é sempre bom dar valor aquilo que é do nosso país e, hoje, Anitta é uma pessoa conhecida internacionalmente e leva a nossa bandeira lá pra fora através da sua música. Alexandre Duarte Guerra

Victor Lacerda Silva veio para São Paulo para curtir o friozinho e aproveitou para ver a intervenção de Anitta no Museu da Língua Portuguesa Imagem: Bruna Gavioli/UOL

Sou fã e fluente em Anitta! Ela enriquece a linguagem, como ela mesmo falou: 'a minha língua rebola'. Funk Generation é um tapa na cara da sociedade, que acredita que o funk não teria lugar no mundo. Victor Lacerda Silva

Do You Speak Anitta?

Onde: Museu da Língua Portuguesa - Praça da Luz, s/nº - Centro Histórico de São Paulo

Quando: de 28 de maio a 2 de junho, das 9h às 16:30

Quanto: de R$ 12 a R$ 24 (vendas na bilheteria do museu ou por meio do site Sympla)

Classificação: 16 anos