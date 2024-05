Olhos pretos e borrados sem pincel? Vanessa Rozan testa truque viral

O jeito mais comum de esfumar os olhos com lápis ou sombra preta é usando um pincel. Mas um truque que viralizou no TikTok sugere usar os próprios dedos para criar um visual rock'n' roll borrado, a partir de um gesto simples: coçando os olhos. A técnica é tema do episódio desta terça-feira (28/5) do Lab da Beleza.

O passo a passo é simples: basta aplicar o lápis na linha d'água da pálpebra inferior e superior, do canto externo ao interno. Depois, é só coçar os olhos. O resultado, como é de se esperar, não fica milimetricamente perfeito. "Parece que eu dormi de maquiagem e acordei no dia seguinte", brinca Vanessa Rozan.

A apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora diz, no entanto, que aprova makes menos "arrumadinhas": "Eu gostei [do truque], porque não gosto dessa coisa muito perfeitinha e acho que o lápis esfumado perto do olho, meio borradinho, sempre fica com uma cara de maquiagem mais usada, mas eu acho mais chique".

A expert, porém, faz um alerta sobre o gesto de coçar os olhos. "Eu sou contra essa coisa de coçar o olho desse jeito, porque não deve ser bom para a pele do olho a longo prazo", diz ela e acrescenta, em tom de piada: "Coitada da pele do meu olho, estou lutando para manter aqui as estruturas de colágeno, elastina, todas lá sustentando tudo. Mas, em nome da ciência por trás do Lab da Beleza, vou testar".

