The Rock ganha festa surpresa de equipe do filme 'Moana': 'Amo vocês'

Dwayne 'The Rock' Johnson ganhou uma festa surpresa da equipe do filme 'Moana 2' em seu aniversário de 52 anos, no dia 2 de maio.

O que aconteceu

No Instagram, o ator compartilhou um vídeo do momento de celebração com os colegas de trabalho do novo longa de animação.

Na filmagem, ele aparece abrindo a porta do estúdio quando é surpreendido com um parabéns acompanhado de piano. Antes de assoprar as velinhas, ele diz: "Eu agradeço, agradeço vocês. Amo vocês".

Na legenda da publicação, ele agradeceu de novo. "Eu nunca entro rápido em um quarto desconhecido, eu vou com calma. Nunca se sabe o que está esperando por você do outro lado - neste caso, uma surpresa de aniversário muito doce! Muito obrigado aos meus parceiros pelo carinho. Amo vocês"

O ator será, novamente, a voz de Maui na sequência da animação. A estreia está prevista para este ano.