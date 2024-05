Sean Kingston enfrenta 10 acusações de fraude e roubo na Flórida

Sean Kingston, 34, foi preso na Califórnia (EUA) e enfrentará 10 acusações de fraude e roubo na Flórida.

O que aconteceu

Segundo o mandado de prisão, o cantor tem 10 acusações relacionadas à operação realizada pelos delegados do gabinete do xerife de Broward.

As autoridades afirmam que Sean e a mãe Janice Turner, que também foi presa, roubaram um joalheiro e uma concessionária de carros, além de outras empresas.

A alegação do revendedor de automóveis é sobre um Cadillac Escalade de US$ 159.701,49 (Cerca de R$ 824,12 mil) e joias no valor de US$ 480 mil (Aproximadamente R$ 2,4 milhões).

O rapper também enfrenta uma acusação de roubo por uma cama personalizada avaliada em US$ 86.568,33 (Cerca de R$ 446 mil). As outras acusações estão todas relacionadas com fraudes bancárias e emissão de cheques sem fundos