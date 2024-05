Saryne: Ingênuo, Davi do BBB 24 enfrenta crise atrás de crise

Davi Brito voltou a ser criticado após prestar contas sobre suas doações ao Rio Grande do Sul, reforçando a necessidade de ter uma equipe profissional.

No Central Splash de hoje (28), Bárbara Saryne diz que o ex-BBB tem sido ingênuo. "Davi ser criticado não é novidade. Eu vejo as atitudes dele como bondade […] Mas vejo um pouco de ingenuidade", afirmou. "Já deu tempo para ele procurar uma assessoria para ajudá-lo de forma profissional".

A comentarista disse que o baiano pode estar querendo poupar dinheiro ou até não confiar em assessorias, mas que isso traz consequências. "Ele deveria procurar uma equipe o mais rápido possível para ajudá-lo e afastá-lo de polêmicas", opinou.

Sentimos que ele está perdido. Porque não tem essa malícia, esse conhecimento da área, daí posta do jeito dele e fica crise atrás de crise Bárbara Saryne

Lucas Pasin disse que uma equipe que entenda de mídia e fama é essencial para antecipar crises. "Não precisa perder a identidade dele para ter uma profissionalização", disse.

Maní levanta suspeitas de um encontro amoroso

No Central Splash, a dupla também comentou sobre Maní, a ex-namorada de Davi. Pouco mais de um mês após o término, ela publicou hoje uma foto de duas taças de vinho. "Fica a questão: seria um indício de uma reconciliação? Será que a mão é do Davi?", questionou Saryne.

Pasin e Saryne também levantaram a hipótese da foto ter sido publicada para gerar engajamento. "Estamos de olho no mistério", comentou Pasin. "Dá a entender que tem algo romântico, e a gente fica nessa dúvida. Mas eu torço para que não seja Davi".

Assista à íntegra do Central Splash:

