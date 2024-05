Samara Felippo sobre condenação por emoji de cocô em Mario Frias: 'Injusta'

Samara Felippo, 45, foi condenada a pagar R$ 15 mil ao deputado federal Mario Frias (PL-SP). A atriz cobriu o rosto do ex-ator com emojis de palhaço, cavalo e cocô em Stories publicados no ano passado. Ela vai recorrer da decisão.

O juiz Guilherme Ferfoglia Gomes Dias negou o pedido do ex-ator que proibisse Samara de citar Frias. "Implica em injustificado cerceamento da liberdade de pensamento e da informação, na medida em que implica impossibilitar a requerida de emitir não só opiniões com conteúdo ilícito, mas também lícito".

O que aconteceu

Frias pediu na Justiça R$ 20 mil em danos morais e que a artista não o mencione mais nas plataformas. Em uma primeira decisão, a juíza Claudia Guimarães dos Santos, da 2ª Vara do Juizado Especial Cível, rejeitou a liminar de urgência para que Samara Felippo não o mencionasse mais, já que as postagens sumiram em 24 horas.

O deputado afirmou ter sido desmoralizado por ser chamado de adjetivos como "merda, jumento, palhaço". Ele alega ser vítima de perseguição para render engajamento, com mais likes e seguidores à atriz em suas redes sociais.

"A agressão extrapolou completamente o debate político e ideológico, tratando-se de uma patente ofensa pessoal, gratuita, eivada de preconceito, por conta do cargo de deputado federal, e de suas opiniões políticas e sociais", disse o político à Justiça.

Samara manifestou "total discordância" com a sentença, que definiu como injusta. Leia na íntegra a nota enviada a Splash:

Prezados,

Gostaria de manifestar a minha total discordância com a sentença proferida no processo em questão. A referida sentença, além de conter diversas omissões e contradições sobre argumentos que levariam a uma decisão diversa, é injusta. Em nenhum momento houve a menção do nome ou veiculação da imagem dele. Ressalto, ainda, que esta ação busca cercear os meus direitos como forma de violência processual.

Minhas advogadas já estão tomando as devidas providências e apresentarão o recurso cabível dentro do prazo legal.

Atenciosamente,

Samara Felippo

Emojis

Samara compartilhou a foto com o ator, Fernanda Nobre, Priscila Fantin e Robson Nunes nos bastidores de Malhação (Globo) e disse que a lembrança era "com amigos e um palhaço no meio". A artista é madrinha de Miguel, 18, filho de Mário com a atriz Nivea Stelmann, 49. Nívea é madrinha de Alicia, 13, uma das filhas de Samara.

Depois, publicou a mesma imagem com emojis de cavalo e de cocô.

