Salmo 121: Veja texto completo e conheça significado

Do BOL, em São Paulo

O Salmo 121 apresenta versos de confiança e proteção divina. O cântico ancestral ecoa como uma promessa eterna de auxílio para os que buscam refúgio no Senhor.

Nos versos, um convite à jornada da fé, onde cada passo é guiado pela certeza do cuidado do Altíssimo. É um farol de esperança, uma voz suave que nos lembra que, mesmo nas montanhas mais íngremes da vida, que nunca estamos sozinhos, pois o socorro vem do Senhor.

(Salmo 121 -- 1-8)

Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda; o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal; guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.

O que significa o Salmo 121

Proteção e ajuda divina: o Salmo 121 retrata a confiança do salmista na proteção constante de Deus. Descreve o Senhor como o guardião de Israel, aquele que nunca dorme nem cochila, sempre atento para assistir e proteger seu povo em todas as circunstâncias.

Confiança inabalável: é uma expressão de fé inabalável no poder e na fidelidade de Deus. O salmista declara sua confiança de que o Senhor é quem o socorre e o mantém seguro em todos os caminhos da vida, tanto nos momentos de jornada quanto de descanso.

Fonte de esperança e paz: o Salmo 121 oferece conforto e segurança aos que o recitam. Ele promete a preservação do povo de Deus de todo o mal, tanto agora quanto para sempre, proporcionando uma fonte de esperança e paz em meio às provações e desafios da vida.