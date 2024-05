Repórter anuncia volta para Globo após tratamento de câncer: 'Muito feliz'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

O repórter aéreo Genilson Araujo, 64, dos telejornais da TV Globo no Rio de Janeiro, anunciou a volta após tratamento contra um câncer nas amígdalas. Ele comemorou e disse que está muito feliz.

O que aconteceu

Genilson fez um vídeo para falar do retorno ao trabalho após quase seis meses. "O tratamento acabou. Vocês sabem que me afastei para tratar um câncer, um tumor, que me atingiu na amígdala. Foi embora a amígdala", iniciou ele.

Depois da radioterapia e quimioterapia, o tratamento foi encerrado e, graças a Deus, tudo com sucesso. Genilson Araujo

Em seguida, ele agradeceu a todos que emanaram energia positiva para ele durante o tratamento. "Eu quero agradecer a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, firmaram pensamentos na minha recuperação, seja através de oração, prece, reza, trabalho em religiões de matriz africana e vigílias. Obrigadão, gente".

Ele continuou: "Tenho certeza de uma coisa, que essa energia toda chegou e eu senti. Senti que minha recuperação plena foi resultado da fé que muita gente colocou", disse.

O repórter contou que foram momentos bem difíceis, mas a equipe médica o ajudou a se manter firme. "Essa galera nunca deixava a gente desanimar. O pessoal da radioterapia e da quimioterapia sempre com uma palavra de consolo, de força, de fé, sempre botando a gente para cima, às vezes nos piores momentos", recordou.

Ele ainda falou que cresceu como ser humano após esse tratamento contra câncer. "Passou, o que é interessante e é bom que se diga é que a gente cresce com essas coisas. A vida não é só uma reta, ela tem altos e baixos e vivi, nesses últimos seis meses, uma parte baixa no ciclo da nossa vida.

E agora estou por cima e estou muito feliz. A gente acaba crescendo como ser humano. E eu quero agradecer muito mesmo o carinho de todo mundo. Genilson Araujo

O repórter contou que se afastou das redes sociais e telefone para focar no tratamento. Agora, ele celebra retorno ao 'Bom Dia Rio'. "E a notícia boa é que quarta-feira estou de volta ao 'Bom Dia Rio'. Acabou esse negócio de acordar um pouco mais tarde. Agora vou acordar às quatro e meia da manhã, tomar banho frio para ficar para cima, legal. Aos pouquinhos vou ficando mais forte. A gente perde peso, perdi peso, perdi 16 quilos nesses quase seis meses, então estou em um momento de fortalecimento", explicou ele.