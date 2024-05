MC Binn fala sobre ansiedade na casa do 'BBB 24' e diz que vai iniciar tratamento

MC Binn compartilhou com seus seguidores como tem cuidado da saúde mental. No X (antigo Twitter), o funkeiro contou, na segunda-feira, 27, que vai iniciar um tratamento para ansiedade, que se agravou durante o período de confinamento na casa do BBB 24.

Mais tarde, o funkeiro falou mais sobre o assunto nos stories do Instagram. "Eu tinha um tique na sobrancelha, mas não era tão agravante. No momento em que fui confinado na casa, apareceu muita coisa de ansiedade", dividiu com os seguidores.

"Vou fazer esse tratamento agora, até para não piorar futuramente. Vou começar e depois vou falar para vocês como está sendo. Estou fazendo terapia junto. Estou bem, estou bem tranquilão, mas é bom fazer terapia e fazer esse tratamento que é importante também. Se cuidar", completou Binn.

O cantor também aproveitou o momento para compartilhar com os fãs que seu próximo álbum está quase pronto. Binn está aguardando últimas gravações de algumas parcerias e, em seguida, o trabalho será preparado para lançamento.