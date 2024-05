Masterchef 2024: tudo o que sabemos da 11ª temporada do reality da Band

Hoje estreia o MasterChef Brasil! A 11ª temporada do reality culinário com amadores celebra dez anos de existência e traz como surpresa o aumento do prêmio ao campeão da edição.

O que sabemos

Nova dinâmica: os 23 cozinheiros amadores serão divididos em dois grupos após a clássica seletiva. Só na quinta semana as duas turmas se encontram, sem saber da existência uma da outra. Assim, eles vão se dar conta de que o número de adversários é o dobro.

Maior prêmio da história: o (a) vencedor (a) vai embolsar o prêmio R$ R$ 350 mil. O campeão ainda ganhará uma cozinha gourmand completa, uma cafeteria para administrar seu próprio negócio, R$ 50 mil em produtos para o futuro restaurante e o curso completo na escola de gastronomia Le Cordon Bleu.

Tem prêmio ao vice-campeão do MasterChef? Sim. O segundo colocado também poderá fazer um curso de pâtisserie na Le Cordon Bleu para aprender com os melhores profissionais da área.

Participação de famosos: nomes como Carlinhos Maia, Gkay, Juju Salimen, Blogueirinha, Nicole Bahls, Alvaro e Luiza Possi, entre outros, irão ajudar o júri a escolher quem merece garantir o avental.

Gkay posa com os Ana Paula Padrão e os jurados do MasterChef Imagem: Divulgação/Band

Henrique Fogança está de volta: o jurado retorna após ter sido substituído por Rodrigo Oliveira para resolver questões pessoais em 2023. Erick Jacquin e Helena Rizzo completam o time de jurados da temporada.

Novo cenário: a cozinha volta a ocupar um dos estúdios da sede da Band, em São Paulo. O restaurante também ficou mais amplo e ganhou uma integração entre as bancadas e o mercado.

O palco é o destaque dessa nova versão, com elementos vazados que trazem movimento e contrastam com o espaço. Detalhes em dourado proporcionam um ar mais nobre e requintado. A mudança foi inspirada no movimento das chamas.

Local do mercado é uma das novidades do cenário do MasterChef 2024 Imagem: Divulgação/Band

Celebração de dez anos no ar: o público vai se deparar com embates regionais que darão a chance dos candidatos mostrarem a tradição de seus respectivos estados com pratos repletos de criatividade.

O MasterChef se atualiza a cada ano, sempre falando sobre coisas que estão acontecendo agora. Creio que isso é o que faz o MasterChef ser tão assistido por 10 anos com a mesma intensidade e proporção. Através da gastronomia, contamos um pouco da história que estamos vivendo. Marisa Mestiço, diretora do MasterChef.

Formato do reality de culinária: o MasterChef Brasil organizou audições para selecionar 23 participantes para a temporada 2024. Eles se enfrentam em produções de pratos nacionais e internacionais e garantem a permanência no jogo com aprovação de dois dos três jurados. Em sistema eliminatório, somente dois chegam à final e um participante é nomeado o campeão.

Data de estreia: o MasterChef Brasil estreia a 11ª temporada no dia 28 de maio, às 22h30 (de Brasília), na Band.