Mariah Carey se apresenta em SP antes do Rock in Rio

Mariah Carey, 55, se apresentará em São Paulo no dia 20 de setembro.

A cantora anunciou um show no Allianz Parque. A apresentação acontece dois dias antes do show dela no Palco Sunset, do Rock in Rio.

Os ingressos vão de R$ 170 (cadeira superior, meia-entrada) a R$ 790 (pista premium, inteira). Cliente Santander tem acesso à pré-venda, no dia 4 de junho, a partir de 10h, além de 10% de desconto em ingressos inteiros. As vendas começam na próxima quinta-feira, dia 6 de junho, a partir de 12h. As vendas acontecem pelas bilheterias oficiais e pela Eventim.

Confira os preços dos ingressos

Cadeira Superior: R$ 170 (meia-entrada), R$ 340 (inteira) e R$ 306 (inteira, com desconto Santander)

Pista: R$195,00 (meia-entrada), R$ 390,00 (inteira) e R$ 351 (inteira, com desconto Santander)

Cadeira Inferior: R$245,00 (meia-entrada), R$ 490,00 (inteira) e R$ 441 (inteira, com desconto Santander)

Pista Premium: R$395,00 (meia-entrada), R$ 790,00 (inteira) e R$ 711 (inteira, com desconto Santander)

Mariah é ícone da música pop

A americana é a voz por trás de sucessos como "We Belong Together" e "Obsessed". Ela ainda é dona de cinco prêmios Grammy, inclusive o de Artista Revelação, que ganhou em 1991.