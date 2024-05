Lauana Prado revela ter sofrido homofobia: 'Dentro e fora desse backstage'

Lauana Prado, 35, diz ter sofrido homofobia no início da carreira.

O que aconteceu

A cantora contou sobre ter sofrido homofobia e como lidou. "Vivi algumas situações de homofobia, dentro e fora desse backstage, mas fiz questão de trazer meu relacionamento para um ambiente público, de falar sobre o assunto sem que se tornasse uma questão. Busquei fazer isso de maneira natural, até porque de fato estamos falando de um relacionamento no qual existia amor e cumplicidade", declarou no Conversa com Bial desta segunda-feira (27)

Ela citou a ajuda de Fernando Zor na escolha de seu nome artístico: "Ele foi incrível, um grande anjo, mas que pensou muito no produto, na artista que ele traria para o mercado. No início, não sabia que nome colocar. Quando viu que era um nome composto, falou: 'Caramba! E esse Lauana aqui?'". O nome completo da cantora é Mayara Lauana Pereira e Vieira do Prado.

Lauana Prado também comentou sobre a regravação da música "Escrito nas Estrelas": "Quis trazer para meu universo sertanejo e deixar minha personalidade na interpretação, que era o mais desafiador, porque a Tetê tem uma voz incrível, uma identidade absurda. Tive bastante vontade de fazer".