Idosa de 72 anos fatura R$ 255 mil por mês em plataforma adulta

A idosa Michelle Hardenbrook, 72, fatura R$ 255 mil por mês na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans.

O que aconteceu

A decisão de ganhar dinheiro no site adulto surgiu no período da pandemia da covid-19. Antes, Michelle faturava sendo uma profissional do sexo, com 100 clientes regulares. No entanto, o isolamento social a deixou sem dinheiro e ela precisou diversificar.

Dessa forma, ela fez uma conta no OnlyFans para ganhar dinheiro além de Nova Orleans, Louisiana, nos EUA. Mas o faturamento não veio rápido. Logo no início, ela precisou fazer uma cirurgia de emergência e demorou a faturar.

Para chamar atenção, ela fez um post no X, antigo Twitter. "À época, eu tinha 239 seguidores. Mas, na manhã seguinte, acordei e minha conta no Twitter tinha explodido, com mais de 2 mil seguidores. Eu pensei 'Como diabos isso aconteceu?'", contou ela ao Daily Star.

Postagem viralizou após comentário negativo de rapper. O que ela não imaginava que o ganho de seguidores viria após um rapper criticar o conteúdo de Michelle. "Por causa desse comentário, ele se tornou viral e, da última vez que verifiquei, mais de cinco milhões de pessoas o haviam visto", disse ela.

Assim, ela viu tudo mudar e começou a ter assinantes em seu perfil no site adulto. "Acabei com 3.115 assinantes na minha página no OnlyFans. Ganhei em um mês US$ 31 mil (pouco mais de R$ 160 mil)", contou.

Com o tempo, ela foi conquistando e faturando ainda mais. No ano passado, chegou a 5 mil assinantes e, em abril deste ano, arrecadou R$ 255 mil. "Os haters criticam a minha aparência, mas faturo uma fortuna", finalizou.