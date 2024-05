Antonelli posa com o filho, e fãs apontam semelhança com Murilo Benício

Na noite de ontem, Giovanna Antonelli chamou a atenção ao compartilhar novo vídeo ao lado do filho, Pietro, 18, fruto do seu antigo relacionamento com Murilo Benício.

O que aconteceu

A atriz fez uma publicidade com o filho e seus fãs e seguidores apontaram as semelhanças do jovem com o pai.

Nos comentários, fãs notaram que a voz dos dois é parecida: "Eu imaginando o Murilo falando", disse uma seguidora; "A voz dele é igualzinha a do pai", escreveu outra; "Ele fala igualzinho o Murilo", ressaltou uma terceira.

Giovanna Antonelli e Murilo Benício começaram a namorar durante as gravações de O Clone, em 2002, e terminaram em 2004. Eles reataram o relacionamento um tempo depois e Pietro nasceu em 2005. A relação terminou definitivamente após o seu nascimento.