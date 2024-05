Fal Silva: investigação aponta mandante de assassinato, diz polícia

A investigação da polícia civil da Bahia já apontou quem foi o mandante do assassinato de Fal Silva, guitarrista do Afrocidade. Ele morreu após ser espancado na sexta-feira (24), em Camaçari.

O que aconteceu

A organização ainda busca identificar quem executou o crime e qual foi a motivação. Na manhã seguinte à morte de Fal, três testemunhas foram ouvidas.

A 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari) está analisando imagens de câmeras de segurança para auxiliar na identificação dos suspeitos pelo assassinato.

Morte de Fal Silva

Flávio de Oliveira da Silva foi espancado na noite de sexta-feira (24), no bairro Novo Horizonte, em Camaçari.

Segundo o BA Meio Dia (TV Bahia), Fal estava em uma pizzaria, cuja dona era sua familiar, quando quatro homens o chamaram. O músico foi falar com eles do lado de fora do estabelecimento e logo começou a ser agredido. Algumas pessoas teriam tentado ajudar Fal, mas não conseguiram.

Fal foi sepultado no domingo (26) no cemitério da Gleba H, em Camaçari.

Quem era Fal Silva?

Também conhecido como Fafal, o guitarrista estava no Afrocidade desde a fundação da banda, em 2011. O grupo foi formado em Camaçari, cidade de origem dos músicos.

A produtora do Afrocidade destacou que a guitarra do músico "trazia a ousadia que casava com as vozes e a percussão". "Na banda, era considerado o 'violeira da maldade'. Quem acompanha o Afrocidade percebia o quanto ele vivia a música intensamente nos palcos e também fora deles", escreveu a Isé Música Criativa em nota de pesar.

Torcedor do Bahia, Fal compôs a trilha sonora do canal Hoje É Dia de Bahia. O Clube lamentou a morte: "Todas as nossas condolências. Que descanse em paz", diz a nota publicada no site oficial do time.