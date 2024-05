'Como Eu Era Antes de Você' tem continuação que poucos conhecem

Se você é fã de romances, com certeza já leu, assistiu ou, no mínimo, ouviu falar sobre "Como Eu Era Antes de Você". O livro best-seller da autora Jojo Moyes foi lançado em 2012 e ganhou uma adaptação homônima quatro anos depois, hoje disponível no Prime Video.

"Como Eu Era Antes de Você" é um dos romances contemporâneos mais amados tanto na literatura quanto no cinema, onde quem vive os protagonistas são Emilia Clarke, como Louisa Clark, e Sam Caflin interpretando William Traynor, par romântico da personagem. O que pouca gente sabe, na verdade, é que esse não é o único livro que conta a história da peculiar Louisa.

Com milhões de exemplares vendidos pelo mundo, "Como Eu Era Antes de Você" não só tem um segundo livro, como também um terceiro.

Como Eu Era Antes de Você - Intrínseca

Em "Como Eu Era Antes de Você", acompanhamos a mocinha após perder seu emprego como garçonete. Ela, que namora Patrick, um esportista "sem tempo", e mora com os pais, o sobrinho e o avô, se vê obrigada a encontrar um novo trabalho.

É então que Louisa consegue um emprego como cuidadora de Will Traynor, um homem amargurado que ficou tetraplégico após ser atropelado por uma moto. A trama segue com Louisa tentando mostrar a ele um novo sentido para a vida, após descobrir que o chefe era optante pela eutanásia.

Depois de Você - Intrínseca

Já em "Depois de Você", o segundo livro da trilogia, o leitor acompanha uma nova fase de Louisa. Morando em Londres, ela trabalha em um pub no aeroporto. Certo dia, após beber demais e sofrer um acidente, ela conhece o paramédico Sam Fielding, cujo trabalho é lidar com a vida e a morte.

No decorrer da trama lançada em 2016, alguém do passado ressurge, leva Louisa e seus novos planos a um futuro totalmente diferente do que ela esperava e nos encaminha para o último livro da série: "Ainda Sou Eu". Ainda Sou Eu - Intrínseca

Ainda Sou Eu - Intrínseca

Começamos "Ainda Sou Eu", lançado em 2018, com uma Louisa confiante de que conseguirá mudar de vida. Mantendo um relacionamento à distância, ela se muda para Nova York, consegue um novo emprego e começa a transitar pelo mundo da alta sociedade.

Determinada a extrair o máximo da experiência, Lou conhece Joshua Ryan, um homem que traz consigo um sopro do passado de Lou. Enquanto tenta manter os dois lados de seu mundo unidos, ela tem que guardar segredos que não são seus e que podem mudar totalmente sua vida.

Outras histórias

Além da trilogia "Como Eu Era Antes de Você", Jojo Moyes também tem outros títulos famosos em seu currículo, como "A Garota que Você Deixou Para Trás", lançado em 2014, e "A Última Carta de Amor", de 2016.

*Com matéria de agosto de 2022.