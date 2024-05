Cheias de Charme: veja o resumo dos capítulos desta semana (28/5 a 1/6)

Enquanto a vida amorosa de Rosário vai pro brejo, as Empreguetes começam a fazer cada vez mais sucesso e Fabian não perde tempo para investir na cantora. Confira o resumo dos próximos capítulos da novela.

Terça-feira, 28 de maio

Inácio conta para Rosário que a viu beijando Fabian. Brunessa mente para Sônia sobre seu envolvimento com Cida. Isadora e Ariela ganham uma cobertura de presente de casamento. Alejandro se preocupa com a saúde de Lygia e comenta com Penha. Valda confunde Brunessa com Cida. Chayene pensa em procurar o dono da rede de supermercados para a qual as Empreguetes se recusaram a fazer campanha. Humberto ameaça Brunessa. Penha ouve Samuel armando contravenções com um amigo e resolve segui-lo. Elano ouve Sarmento falar para Conrado que desviará dinheiro da construtora de Otto. Inácio afirma a Romana que não quer mais ficar com Rosário. Fabian pensa em Rosário. Penha flagra Samuel entregando o gabarito de uma prova para um menino. Rosário vai ao bufê para pegar algumas roupas e encontra Inácio. Brunessa observa Conrado e Isadora. Samuel pede para falar com Lygia antes de Penha.

Quarta-feira, 29 de maio

Samuel conta para Lygia que foi flagrado por Penha vendendo o gabarito de uma prova. Rosário pede mais uma chance para Inácio. Laércio sofre ao ver Chayene com Arruda. Lygia e Alejandro convidam Penha para jantar. Elano não consegue se declarar para Cida. Socorro esconde Naldo de Laércio. Elano garante a Cida que vai desmascarar Conrado. Penha propõe um brinde à família de Lygia. Sandro pede para Alana levar Patrick ao dentista. Arruda comenta com Chayene que Fabian fará um show em uma convenção. Tom e Simone ficam satisfeitos ao saber que Rosário terminou seu namoro. Rosário fala de Elano com Cida. Penha descobre por Patrick que Sandro viajou. Elano conta para Lygia sobre a conversa que ouviu entre Sarmento e Conrado. Laércio fica apreensivo com o que Chayene pretende falar na reunião da Liga das Patroas. Samuel pergunta sobre seu pai para Lygia. Fabian procura Rosário.

Quinta-feira, 30 de maio

Máslova percebe o interesse de Otto em Penha. Lygia comenta com Penha que Elano descobriu um segredo muito sério sobre Sarmento. Brunessa implica com Humberto. Máslova exige que Ivone minta para Otto. As patroas se reúnem na casa de Chayene para a reunião da Liga. Conrado repreende Elano por chegar tarde ao escritório. Ivone fala de Penha para Otto, que fica pensativo. Laércio é dispensado por Chayene. Rosário não consegue se concentrar no ensaio. Heraldo dá um ultimato em Inácio por causa de Rosário. Otto convida Penha para ir a um recital. Fabian presenteia Rosário com um violão. Inácio pensa no que Heraldo lhe disse. Lygia não consegue o emprego. Inácio procura Rosário e fica arrasado ao vê-la cantando com Fabian.

Sexta-feira, 31 de maio

Alejandro se preocupa com Lygia. Rosário manda Fabian embora. Liara fala para Rodinei que a Borralho Crew pode ir para Berlim. Socorro convida Wanderley e Zaqueu para uma festa na casa de Chayene. Brunessa observa Sônia se exibindo para Sarmento. Elano dá um livro de presente para Cida. Penha se emociona no recital e Otto fica encantado. Cida lê o livro que ganhou de Elano, mas sonha com Conrado. Penha não aceita o convite de Otto para jantar. Elano afirma para Kleiton que conquistará Cida. Alejandro leva Lygia ao hospital e sofre ao saber que ela precisa ser operada com urgência. Socorro é obrigada a contar para Chayene que Naldo é quem faz as comidas do Piauí. Rosário fica dividida entre Inácio e Fabian. O médico avisa que Lygia ficará internada e todos se preocupam. Rosário tenta marcar um encontro com Inácio.

Sábado, 1º de junho

Inácio termina de vez com Rosário. Conrado confirma para Sarmento que eles receberão sua quantia com a tramoia que armaram para Otto. Socorro tenta descobrir que tempero Naldo usa na comida de Chayene. Penha se sensibiliza com Manuela. Dinha descobre que Inácio terminou com Rosário. Fabian pensa em ir ao ensaio das Empreguetes. Penha conta para Otto que Lygia está hospitalizada. Samuel se preocupa com a mãe. Chayene se anima com a música que Funny compôs para ela. Serginho convida Cida para uma festa. Fabian chama Rosário para pescar. Máslova pede para Ivone mentir para Otto. Conrado e Isadora vão à mesma festa que Serginho e Cida. Dinha leva Inácio a uma academia para treinar luta. Cida fica impressionada com Elano. Fabian deixa Rosário em casa. Cida encontra Conrado na festa.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas.