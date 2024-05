Ator é criticado por falas misóginas e transfóbicas em sessão de 'Tubarão'

O ator Richard Dreyfuss, 76, foi criticado por falas misóginas e transfóbicas durante uma sessão do filme "Tubarão" em Beverly, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Organizadores prepararam um evento com o ator e uma sessão do filme clássico. A exibição foi chamada de "Uma Tarde com Richard Dreyfuss + Sessão de 'Tubarão'" e organizada pela sala de cinema e casa de espetáculos The Cabot.

No entanto, o evento não ocorreu como o esperado pelos fãs em razão dos comentários do ator. Antes do início do filme, Dreyfuss atacou pessoas trans, fez críticas ao Oscar por promover maior diversidade e soltou piadas com questões de gênero. Durante uma momento da apresentação, ele usou um vestido.

Nas redes sociais, as pessoas criticaram os comentários feitos pelo ator. "Decepção não expressa o suficiente", disse uma. "Repulsivo", afirmou outra. "Uma Tarde de Homofobia e Misoginia com o Richard Dreyfuss", ironizou mais um. "Deixamos o evento junto com outras pessoas por causa desse discurso racista, homofóbico e misógino", declarou outro usuário do X, antigo Twitter.

Após o episódio, o The Cabot pediu desculpas pelo ocorrido. "Estamos cientes e compartilhamos nossas preocupações após o recente evento com Richard Dreyfuss antes da exibição do filme 'Tubarão'. As opiniões expressas pelo Sr. Dreyfuss não refletem os valores de inclusão e respeito que defendemos como organização".

Lamentamos profundamente a angústia que isto causou a muitos dos nossos clientes. Lamentamos que um evento que deveria ser uma conversa para celebrar um filme icônico tenha se tornado uma plataforma para opiniões políticas. Assumimos total responsabilidade pelo descuido em não antecipar o rumo da conversa e pelo desconforto que isso causou a muitos clientes. Cinema The Cabot, em nota oficial

Os responsáveis pela sala de cinema informaram que estão em diálogo com os clientes e comprometidos em aprender após o caso. De acordo com eles, querem seguir na missão de entreter, educar e inspirar a comunidade.