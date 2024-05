Arthur Urach já gastou mais de R$ 40 mil em tatuagens: "Autoestima"

Arthur Urach, 18, conta que já gastou mais de R$ 40 mil em tatuagens.

O que aconteceu

O influencer diz que os desenhos ajudaram a melhorar sua autoestima. "Sempre fui um grande fã de tatuagem, desde pequeno, eu já olhava na internet e ficava escolhendo as tatuagens que um dia eu iria fazer. Por isso não me importo de gastar tanto com elas. Elas me ajudaram muito na minha autoestima", declara.

Recentemente, Arthur tatuou uma freira na parte superior de seu braço esquerdo. O DJ acredita que o desenho seja um símbolo de proteção contra energias negativas. A imagem também traz outro significado especial para o filho de Andressa Urach. "A tatuagem de freira é muito mais do que uma arte no meu corpo. Ela simboliza o amor e a proteção da minha avó, que sempre foi uma figura muito importante na minha vida", comenta.

Arthur Urach diz que usa as tatuagens como amuletos desde que começou a receber ataques nas redes sociais. "Desde muito novo eu sofro hate na internet, recebo muitas mensagens negativas e não quero que isso fique me atingindo de nenhuma forma", explica.