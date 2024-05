Dona Geni esconde chocolate e quase causa treta: 'Isso não se faz'

Dona Geni escondeu os chocolates nesta madrugada e quase causou uma treta em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Com o reabastecimento da despensa, a mãe de Jaquelline Grohalski brincou com Liziane: "Vamos esconder para dizer que não veio? Mais tarde, lá para a hora do almoço, pegamos e dizemos: 'quem se comportou vai ganhar chocolate'".

Depois disso, deixou os chocolates na prateleira de cima, atrás das caixas. Na hora de sair da despensa, se assustou com Hideo, mas não disse nada.

Mais tarde, os Donos viram os potes com os doces e decidiram distribuir entre os Conquisteiros. Hideo se incomodou e disparou: "Alguém escondeu! Quem foi? Isso não se faz".

Sem descobrir quem havia escondido, Hideo e Lucas de Albú separaram os chocolates em sacos individuais. Dona Geni se ofereceu para ajudar e não contou que foi ela quem guardou os doces.

