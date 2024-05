Sem consenso entre Donos, de Albú dispara: 'Nós irmos é fora de cogitação'

Hideo e Lucas de Albú revelaram as opções de voto para a terceira Zona de Risco de A Grande Conquista 2 (Record), que será formada no programa desta terça-feira (28) ao vivo.

O que aconteceu

Na Suíte, os Donos falaram os nomes que poderiam indicar. De Albú questionou ao descobrir as prioridades de Hideo: "De 16 pessoas, você falou 5 nomes, você tem 11 aliados?".

Em seguida, os dois pensaram que Catia poderia ser uma opção. Mas Lucas fez uma ressalva, apontando que ela era mais próxima dele do que Hideo.

De Albú reforçou que gostaria de indicar Cel, Kaio ou Any para a berlinda. Hideo sugeriu que poderia ser Guipa ou Catia.

Sem entrar em consenso, Lucas de Albú confessou: "Nós dois irmos, para mim, é fora de cogitação. É muito conveniente as pessoas se aproximarem de mim e de você quando é Dono".

Após a conversa, Hideo desabafou com Fellipe, Taty Pink e Rambo. O PM apontou que ele poderia ceder e votar em Cel, justificando que o Dono só fez isso para não cair na berlinda. Já Rambo criticou de Albú por só priorizar seus aliados e não aceitar suas alternativas.

Os Donos disseram que conversariam mais tarde novamente. Com o papo com Fellipe, Hideo cogitou falar com Cel e explicar a situação, sinalizando que poderia ceder.

