Saiba quem é a nova namorada de MC Binn

MC Binn, 30, estaria vivendo um novo affair. A mãe do cantor, Mariza, foi quem deixou escapar a novidade ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram.

O que aconteceu

A mãe de MC Binn disse que a eleita do filho é 'linda'. "Eu não posso contar quem é, mas em breve ele mesmo vai dizer. Ele trouxe aqui em casa para eu conhecer e adorei ela. Uma moça linda e que está fazendo o Binn feliz".

A moça em questão é Ana Laura Marques, de acordo com o jornal Extra.

Ela mora em Bauru, no interior de São Paulo, e está com ex-BBB há pouco mais de um mês.

Ana Laura tem 23 anos, é tatuadora em formação, é atleta e joga futevôlei, além de praticar jiu-jitsu, surfe e tiro.

No início do ano, ela tinha 19 tatuagens e 12 piercings pelo corpo.