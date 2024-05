Cachaça e saideira: anime sobre bartender é surpresa da temporada

Olhar apenas para animes como "Demon Slayer" e "My Hero Academia" pode dar até a impressão de que a animação japonesa é exclusiva para jovens, uma visão distorcida da realidade. Quem disse que adulto não pode se divertir com animação japonesa também?

O novo anime "BARTENDER Glass of God" tem tudo o que atrai esse público que já passou da adolescência: personagens sofrendo com seus empregos, dramas familiares e um bom negroni para fechar uma noite.

O Deus do Copo

Uma família rica acaba de inaugurar o Hotel Cardinal, mas os investidores ainda não encontraram um bartender que possa cuidar do bar. Miwa Kurushima, funcionária e neta do dono do empreendimento, fica com a difícil missão de buscar um profissional qualificado. Após visitar bares badalados do Japão sem sucesso, ela esbarra numa praça com um rapaz chamado Ryu Sasakura.

A aparência desleixada e o tom atrapalhado de Ryu disfarçam um talento natural para drinks e bebidas. Ele trabalha em um bar, o Eden Hall, e lá atende todo tipo de cliente, sempre prestando atenção na história de vida de cada um para oferecer o drink mais adequado à pessoa.

Anime "BARTENDER Glass of God" Imagem: Divulgação/Liber

"BARTENDER Glass of God" é um anime episódico, ou seja, são histórias curtas mostrando como Ryu tenta descobrir o gosto do cliente. Com um olhar cirúrgico (às vezes até demais), Ryu é capaz de perceber detalhes na roupa, no comportamento e no jeito de falar, e tudo isso indica o gosto da pessoa. E, ao provar o drink perfeito, o personagem do dia que estava tenso consegue finalmente relaxar.

Quando o cliente é difícil, se torna questão de honra Ryu descobrir o que ele gosta de beber. Logo nos primeiros episódios ele atende Taizo Kurushima, dono do hotel Cardinal, que foi repetidas vezes ao bar dele até que ele percebesse qual era seu drink favorito. Com muita pesquisa, Ryu foge das bebidas mais "moderninhas" e apresenta um clássico imbatível após muito pesquisar sobre o que ele tomava na juventude.

Fica claro já nos primeiros episódios o empenho do autor em estudar sobre bebidas alcoólicas e o trabalho de bartender. E esse compromisso da série em respeitar os ritos da boa bebida apareceu até mesmo na divulgação oficial do anime, pois cada pôster com personagem vinha com uma receita para drinks que aparecem na série.

Origem nos quadrinhos

Se engana quem pensa que "Bartender" é algo recente. Criado por Araji Joh e ilustrado por Kenshi Nagatomo, o mangá no qual o anime se inspira começou a ser publicado em 2004 na revista Super Jump, uma publicação seinen (para adultos) da Shueisha. A serialização foi encerrada em 2011, com 21 volumes encadernados.

O mais curioso é que a obra já havia ganhado outras adaptações. Além de um dorama exibido no Japão em 2011, um outro anime de 2006 teve produção do estúdio Palm e exibição na Fuji TV, tendo 11 episódios ao todo. Porém, a produção recente parece estar atingindo novos públicos.

Anime "BARTENDER Glass of God" Imagem: Reprodução/Liber

O anime atual tem uma animação econômica, mas que funciona bem para a proposta de ser uma série sobre bartenders. A falta de cenários variados nem chega a incomodar, afinal o público fica hipnotizado com o cuidado ao desenhar diversos tipos de drinks e inúmeras formas de se cortar gelo. É até um pouco reconfortante.

Boa parte do charme da produção também é responsabilidade de Takuma Terashima, ator de voz de Ryu Sasakura. Além do bartender descolado, o artista é conhecido entre os fãs por ter feito o Shiroe de "Log Horizon" e o Atsushi Sendo de "Tokyo Revengers". Ele soube dar o tom sereno do personagem e o transformou em alguém bem agradável de se acompanhar.

Longe de incentivar uma bebedeira irresponsável, "BARTENDER Glass of God" é um anime para adultos que querem relaxar depois de um dia de trabalho, tal qual os personagens da série. O processo de descobrir a bebida perfeita funciona como uma situação de conforto para o espectador, e a dedicação de Ryu na preparação dos drinks é apaixonante. Afinal, é sempre muito agradável assistir a uma série na qual um protagonista se dedica com tanta paixão a algo que ama fazer.

Onde assistir?

Os episódios de "BARTENDER Glass of God" estão sendo disponibilizados na Crunchyroll e no Anime Onegai, ambos com legenda em português. Quanto ao mangá, infelizmente não há qualquer anúncio sobre uma publicação oficial no Brasil.