Deliciosa e refrescante, torta de limão não é difícil de fazer; aprenda

A torta de limão é uma sobremesa fácil de fazer, refrescante e que agrada muita gente. Veja como preparar uma, sem complicações.

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha

3 colheres de sopa de açúcar

1 pitada de sal

80 gramas de manteiga gelada

1 ovo

3 colheres de sopa de água

Recheio

1 lata de leite condensado

1/2 lata de creme de leite

1/2 xícara de chá de suco de limão

Raspas de limão

Merengue e finalização

Merengue (francês, suíço ou italiano)

Modo de preparo

Massa

Em um bowl, coloque a farinha, o açúcar, o sal e a manteiga em pedacinhos. Misture tudo, amassando com as mãos até virar uma farofa grossa. Adicione o ovo e continue misturando. Em seguida, adicione a água aos poucos até unir todos os ingredientes. Embrulhe a massa no papel filme e deixe na geladeira para descansar por 30 minutos. Abra a massa com o rolo e cubra sua forma. Fure o fundo da massa com um garfo e leve para assar em forno preaquecido a 200ºC até dourar.

Recheio

Misture com o fuet o suco de limão e o leite condensado. Adicione o creme de leite e misture novamente. Despeje na torta já assada e fria e leve para gelar por 30 minutos.

Merengue

Coloque as claras e o açúcar dentro de uma tigela de vidro ou inox, para cozinhar em banho-maria, mexendo sempre com um fuet. Tome cuidado para não cozinhar as claras.

Para verificar o ponto, retire uma porção da mistura com uma colher e com a ponta dos dedos verifique se as claras estão aquecidas e sem grãos de açúcar. Transfira a mistura para a tigela da batedeira e bata em velocidade alta por cerca de 10 minutos ou até esfriar e formar um merengue firme.

Finalização

Desligue a batedeira, retire a torta da geladeira e cubra-a com o merengue. Retorne a torta ao forno por cerca de 10 minutos. Sirva a torta gelada.

Receita de Cris Feitas, culinarista.