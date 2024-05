Trailer de 'Toda Família Tem' mostra o 'caos' dos almoços na casa de vó

Prime Video bateu o martelo e vai estrear a série "Toda Família Tem" no dia 12 de julho. Produção nacional também ganhou o primeiro teaser.

A comédia conta a história de Pê (Pedro Ottoni), um jovem de 19 anos que vê a rotina mudar quando ele precisa retornar com a família para a casa da avó no Rio, onde sua vida cheia de liberdade e conforto chega ao fim. Ao mesmo tempo em que ele se adapta para conviver com toda a sua família debaixo do mesmo teto e todas as cômicas confusões da Família Silva, Pê também precisa lidar com seus próprios dilemas e inquietações típicos de um jovem mimado que busca se encontrar no mundo.

O trailer mostra a família de Pê sentada à mesa durante uma refeição, com direito a abraços, reclamações, oração e até alfinetada da sogra em genro. "Minha família é igual 'Velozes e Furiosos'. Quando você acha que acabou, brota mais dois", conta o protagonista à câmera.

Além de Pedro Ottoni, a série é estrelada por Solange Couto, Érico Brás e Maíra Azevedo. O elenco ainda conta com Gabriela Dias, Duda Pimenta, Sergio Loroza, Ramon Francisco, Bethânia Campos, Caique Ivo, Pedro Novaes e Anderson Muller, entre outros. A série foi criada por Mariana Veil e Jonathan Haagensen.

Quem assina a direção é Cris D'Amato e Yasmin Thayná. A série tem produção da Black Pen Filmes e roteiro de Renata di Carmo, Pedro Ottoni, Guilherme Temponi, Maria Shu, Junior Figueiredo e Vinnicius Morais. Mariana Veil, Jonathan Haagensen e Pedro Ottoni também são os produtores executivos.

Veja fotos:

Prime Video libera primeiras imagens da série 'Toda Família Tem' Imagem: Divulgação

