Salmo 90: Veja texto completo e conheça significado

O Salmo 90, atribuído a Moisés, reflete sobre a brevidade da vida e a eternidade de Deus. Na composição, somos levados a contemplar a transitoriedade da existência humana diante da infinitude divina.

(Salmos 90 -- 1-17)

SENHOR, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição; e dizes: Tornai-vos, filhos dos homens. Porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água; são como um sono; de manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce; à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniqüidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação; passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a setenta anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a oitenta anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor; até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos, e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos; sim, confirma a obra das nossas mãos.

O que significa o Salmo 90

A eternidade de Deus e a transitoriedade humana: o Salmo 90 começa com uma reflexão sobre a eternidade de Deus em contraste com a brevidade da vida humana. Ele destaca a soberania e a eternidade de Deus, contrastando-as com a fragilidade e a transitoriedade da existência humana.

A necessidade de sabedoria e reverência: O salmo enfatiza a importância de reconhecer a brevidade da vida e buscar sabedoria divina para viver de forma significativa e justa. Ele convida à reflexão sobre a transitoriedade da vida e a necessidade de viver com reverência diante de Deus.

A esperança na misericórdia divina: apesar da brevidade da vida e das dificuldades enfrentadas, o Salmo 90 termina com um apelo à misericórdia divina e à renovação da esperança. Ele expressa confiança na bondade de Deus e na promessa de cuidado e proteção para aqueles que o buscam com sinceridade.