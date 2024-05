Resumo novela Alma Gêmea: veja os capítulos da semana (28 a 31/5)

Nos próximos capítulos da novela de Walcyr Carrasco mostrará Rafael (Eduardo Moscovis) fazendo verdadeiros 'testes' para confirmar que Serena (Priscila Fantin) é Luna. Enquanto isso, Cristina (Flávia Alessandra) ficará ainda mais perigosa para sabotar a aproximação do casal.

Confira o resumo dos capítulos da semana:

Terça-feira, 28 de maio

Raul mente para Dalila que vai assumir a criança. Rafael leva Serena até o ateliê de Luna e pergunta se o instrumento lhe desperta lembranças. Serena vê Luna dançando e sente dor de cabeça. Raul impõe que Cristina o ajude a se tornar sócio de Rafael, ou então, contará a ele o que ela fez. Cristina concorda. Raul pede ajuda a Cristina para se livrar de Dalila. Guto exige mais dinheiro de Débora dizendo que vai contar a todos as verdades sobre Cristina. Elias busca sua neta, Rita. Cristina mostra o modelo do vestido de Luna a Serena. Serena gosta e quer usá-lo. Cristina manda sapatos altos para Serena, que teme não saber andar com os saltos, mas Cristina afirma que ela precisa ficar bonita para a festa. Agnes fica indignada ao saber que Rafael vai dar uma festa para apresentar Serena. Elias explica para Rita que ela não pode contar a ninguém que é filha de Kátia. Um oficial de justiça manda Olívia assinar uma ordem de despejo e sair da casa. Olívia ataca o oficial e é presa.

Quarta-feira, 29 de maio

Rafael convence Raul a tirar Olívia da cadeia. Rafael fica perturbado ao ver Serena arrumando a casa, pois a acha muito diferente de Luna. Serena não entende a decepção de Rafael. Felipe aconselha Rafael a parar de procurar por uma cópia de Luna. Agnes garante a Cristina que vai ajudá-la a se casar com Rafael. Raul fala para Dalila que não poderá se casar com ela. Rafael pede que Serena pare de agir como uma criada. Serena acusa Rafael de não gostar dela como ela é e vai embora. Raul sugere que Dalila se case com outro e ela se enerva. Rafael diz a Serena que a festa é muito importante e pede que ela não faça feio. Raul pede que Cristina o ajude a convencer Dalila a se casar com outro. Olívia não gosta nada de saber que vai ser vizinha de Vitório. Osvaldo convida Olívia e seus filhos para jantarem na pensão, para desagrado de Dalila. Cristina não sabe como fazer Raul trabalhar para Rafael, e Débora sugere que a filha faça Rafael pensar que Abílio está roubando-o. Cristina pergunta a Ivan se ele se casaria por dinheiro.

Quinta-feira, 30 de maio

Rafael se irrita e manda Serena parar de se comportar como uma criada. Serena chora, pois teme que Rafael jamais a aceite como é. Gumercindo ouve conversa de Cristina e Dalila, e fica pasmo ao saber que Dalila está grávida. Cristina sugere que Dalila se case com Ivan para não virar mãe solo, e ela acata. Rafael confessa para Cristina que acha Serena muito diferente de Luna. Cristina diz a Rafael que poderá tirar a prova na festa pois, se Serena for mesmo Luna, saberá ser elegante e dançar. Rafael diz a Serena que tem certeza de que ela saberá dançar. Serena fica confusa. Dalila acha Ivan grosseiro. Guto pede que Cristina esqueça Rafael e fuja com ele. Serena se olha no espelho de Luna, sente uma forte dor no peito e cai desmaiada nos braços de Felipe. Desacordada, Serena vê o momento da morte de Luna. Cristina engana Guto. Serena acorda do desmaio. Eduardo fala para Rafael que Serena pode estar com um problema grave. Rafael acha que o problema pode ser espiritual e, não, físico. Dalila diz a Raul que se recusa a se casar com Ivan.· Serena conta para Cristina que sonhou com uma moça que levava um tiro bem no local de sua marca de nascença. Cristina pede a Serena para não contar a Rafael o que viu.

Sexta-feira, 31 de maio

Serena diz a Cristina que viu um homem de olhos verdes segurando uma arma, e a vilã pede que ela não conte nada a Rafael. Cristina conta para Débora que Serena é mesmo Luna, pois se lembra de Guto, na noite em que morreu. Débora coloca Guto diante de Serena para tirar a prova. Crispim encontra Arthur cortejando Mirna em sua casa e o atira no chiqueiro. Arthur fala para Mirna que quer distância dela. Rafael pergunta a Serena o que a fez desmaiar e ela desconversa. Serena fica apavorada ao pensar na festa, pois pressente que algo de ruim vai acontecer. Cristina manda Ivan convidar Hélio para a festa, dizendo que foi Serena quem mandou chamá-lo. Dalila vai ao escritório de Raul e pergunta se ele não sente mais nada por ela. Raul pede que Dalila tenha paciência, pois poderão ficar juntos depois que ele se divorciar de Olívia. Olívia bate na porta do escritório de Raul e os dois ficam apavorados. Raul pergunta a Roberval quanto quer para casar-se com Dalila e o barbeiro fica pasmo. Cristina leva Serena até a igreja para reconhecer ou não Guto. Serena encara Guto, pasma.

* As informações podem ser modificadas em função da edição da novela.