Baseada em fatos reais, série troca gênero do filho de Pedro Dom: 'Ficção'

A terceira temporada de "Dom", que estreou na sexta-feira (24) na Prime Video, mostra o nascimento da filha de Pedro Dom. Baseado na vida real do "bandido gato", a série altera o gênero da criança — em 2005, poucos meses antes de morrer, Pedro teve um bebê do sexo masculino.

Por que série mudou gênero do filho

Em conversa com Splash, os diretores afirmaram que não foi uma questão artística e detalharam bastidores. "Sinceramente falando: eu acho que é uma questão jurídica, mas não vou conseguir te responder. É uma coisa da Prime. Me lembro que isso foi uma questão. Me lembro que foi um assunto até no dia da filmagem. No mesmo dia de filmar, se discutia 'não é masculino, é feminino, é isso ou aquilo'. Era um assunto que eu não entendia muito sinceramente", disse Adrian Teijido.

Vellas reforça que o nascimento de uma menina na série não impactou na narrativa. "Mas ficou bom com a filha. E é ficção. Claro que para a história real, isso extremamente relevante, mas, para a gente, é tão relevante assim? Dá para contar histórias? Vai influenciar alguma coisa? Não."

A Splash, a Prime Video disse que por se tratar "de uma obra livremente inspirada em fatos reais, há várias liberdades criativas."

Temporada encerra ciclo de sucesso

Os novos episódios mantêm o DNA de "Dom": cenas de ação bem elaboradas e diálogos dramáticos entre pai e filho — já que a obra é baseada em relatos do pai de Pedro Dom, Victor, e do livro de Tony Belotto. Na temporada, o "bandido gato" tenta viver como um homem livre ao lado de Jasmin (Raquel Villar) e da filha recém-nascida, mas a dívida com o chefe do tráfico da Rocinha e a polícia em sua cola não permitem.

Mais uma vez, Pedro Dom precisa se arriscar e fazer o seu maior e mais arriscado assalto até então — roubar um condomínio de pessoas milionárias. Seu pai, Victor (Flávio Tolezani) começa uma batalha contra o câncer, ao mesmo tempo, em que tenta encontrar salvação para o filho.

Teijido elenca os motivos da série fazer sucesso: drama familiar, Rio de Janeiro e cenas de ação. Exito da série, lançada em 2021, ultrapassou fronteiras e alcançou diversos países. Ele, que era diretor de fotografia das temporadas anterior, assumiu a direção da série após a morte de Breno Silveira — um dos responsáveis por tirar a série do papel e transformar as duas primeiras temporadas em sucesso.

Breno sempre deu muita ênfase no drama humano: a relação pai e filho. É um pai desesperado tentando salvar a vida do meu filho que dependente químico. Isso toca muito as pessoas. Tem como cenário o Rio de Janeiro e suas favelas, um cenário espetacular, que chama atenção ao redor do planeta, além das cenas de ação.mais as cenas de ação.

Adrian Teijido

Sucesso não tem fórmula. É estar no lugar certo, na hora certa, no lançamento certo... Tem o magnetismo dos atores, do Flávio [Tolezani] e do Gabriel [Leone]. Você se enxerga ali também. Não é uma série sobre o crime do Rio de Janeiro. É uma série sobre um drama familiar no contexto do crime do Rio de Janeiro. Isso é o diferencial em relação ao que tem sido produzido.

Vellas

Confira outros trechos das entrevistas com os diretores e o elenco de "Dom":