Parque da Disney Paris terá novo nome e maior expansão de sua história

O Walt Disney Studios Park, um dos dois parques do complexo da Disney de Paris está prestes a ganhar um novo nome e a maior expansão de sua história. Em 2025, ele se tornará o Disney Adventure World com a inauguração de uma nova área temática: World of Frozen ("Mundo de 'Frozen'", em tradução livre).

Após o Epcot, em Orlando, começar a abrigar mais e mais atrações inspiradas nas aventuras de Elsa e Anna na última década, a Disney de Hong Kong foi a última a inaugurar o complexo dedicado à animação, no fim de 2023.

O parque teve sua reformulação de 2 bilhões de euros anunciada em seu 22º aniversário, no dia 12 de abril, durante uma apresentação para mil pessoas, entre fãs da Disney e funcionários. Outros upgrades serão feitos à estrutura do Disneyland Paris Resort que vai incluir uma reformulação do Disney Village e reformas dos hotéis Disney da área.

As obras do novo parque Disney Adventure World, na Disneyland Paris, já começaram Imagem: Divulgação/Disney Parks

"Abraçando a transformação que envolve a reformulação de mais de 90% do Walt Disney Studios Park desde sua abertura em 2002, estamos anunciando uma nova visão criativa que redefiniu completamente nossos 'segundos portões'", comentou Natacha Rafalski, presidente da Disneyland Paris, na ocasião.

[O parque] deverá oferecer aventuras únicas em mundos imersivos, servindo como complemento perfeito ao Disneyland Park", adiantou.

Nova entrada do parque Disney Adventure World, na Disneyland Paris Imagem: Divulgação/Disney Parks

Esta é a terceira ampliação ao Walt Disney Studios Park desde 2022, que já ganhou o Marvel Avengers Campus e o Worlds of Pixar. Uma espécie de primo distante do Hollywood Studios do Walt Disney World, o parque francês é inspirado nos bastidores de filmes, animações e séries de tevê — tanto que entre suas principais atrações estão The Twilight Zone Tower of Terror, Toy Story Playland e Ratatouille: The Adventure.

Como será o novo parque?

As obras do até então Walt Disney Studios Park começarão em maio de 2024, portanto todos os detalhes de como será sua transformação ainda não foram reveladas pela empresa.

World of Frozen, nova atração do novo parque Disney Adventure World Imagem: Divulgação/Disney Parks

No entanto, a Disney já adiantou que "World of Frozen" levará os visitantes a um passeio pelo reino de Arendelle. A nova área temática ocupará as margens da Adventure Bay — uma espécie de enorme lago com mais de 70 mil metros cúbicos de água — rodeada por uma esplanada e áreas pitorescas que servirão de ponto de partida para outras áreas. Ela ainda contará com um palco de entretenimento com vista 360º e diversas experiências tecnológicas, como shows de fontes, músicas, luzes e efeitos especiais.

A atração World Première Imagem: Divulgação/Disney Parks

A entrada do parque também será reformada e contará com um estudio de cinema a céu aberto, além de uma glamourosa première de filme "em Hollywood". Para isso, o atual Hollywood Boulevard do parque será substituído por uma estrutura de experiência imersiva que recriará a decoração de cinemas históricos de Los Angeles durante sua era de ouro. A nova área será chamada World Première, a ser inaugurada na primavera francesa de 2025 (entre os meses de março e junho).

Conceito da vista aérea da World Première Plaza Imagem: Divulgação/Disney Parks

Na World Première Plaza, uma área que já reúne atrações com animações da Disney e da Pixar, os prédios serão repaginados para relembrarem os teatros da Broadway, em Nova York, e do West End londrino. O calçadão Adventure Way, que dará acesso a outras áreas, será rodeado por jardins e levará a uma nova atração com lanternas flutuantes, o Raiponce Tangled Spin, inspirada no filme da Rapunzel, "Enrolados".

Novos restaurantes e espetáculos

Entre as novidades gastronômicas estará o The Regal View Restaurant and Lounge, um restaurante à la carte com vista para a Adventure Bay onde os visitantes poderão conhecer as princesas da Disney.

'Alice and The Queen of Hearts: Back to Wonderland' estreará em maio no ainda Walt Disney Studios Park Imagem: Divulgação/Disney Parks

Já a nova programação de espetáculos será inaugurada ainda em 2024, com o musical "Alice & The Queen of Hearts: Back to Wonderland", inspirado na animação "Alice no País das Maravilhas". A montagem contará com acrobatas e dois finais alternativos — que poderão ser escolhidos pelo público — a partir de 25 de maio.

Já no fim de 2024, o Marvel Avengers Campus deverá receber um novo show noturno de música, projeções e efeitos especiais com personagens tanto do universo Disney quanto Marvel, que deverá ficar em cartaz até primavera francesa de 2025.

O Disney Village terá novas lojas na Disneyland Paris Imagem: Divulgação/Disney Parks

Mudanças no Disney Village e nos hotéis

O Disney Village, a área "urbana" dentro do resort (similar à Disney Springs de Orlando e Downtown Disney na Califórnia), também será reformulado para ganhar não só novo paisagismo e fachadas, mas também novas lojas e restaurantes.

Novas lojas do Disney Village, na Disneyland Paris, oferecerão de roupas e acessórios a objetos de decoração para casa colecionáveis Imagem: Divulgação/Disney Parks

Dois novos conceitos de comércios serão lançados até o fim de 2024: lojas de roupas prêt-à-porter, joias, acessórios e novas linhas de colaborações, além de uma loja da Disney, onde serão vendidos acessórios e objetos de decoração sazonais e colecionáveis inspirados pelas criações dos estúdios.

Conceito do novo Disney Davy Crockett Ranch Imagem: Divulgação/Disney Parks

A Lego Store, que vende as linhas oficiais dos blocos de montar dentro da Disney, também será totalmente reformulada ainda este ano para abrigar novos espaços fotográficos, áreas de construções interativas e mais produtos limitados, resultados da parceria das duas marcas.

Grande annonce! Aujourd?hui, le Disneyland Hotel achève sa transformation royale et ouvre officiellement ses portes ! ? pic.twitter.com/0Madwq7tAg ? Disneyland Paris (@DisneylandParis) January 25, 2024

A hospedagem também será atualizada: os bangalôs do Disney Davy Crockett Ranch serão gradualmente substituídos em 2024 por acomodações mais modernas e confortáveis em meio à natureza. Esta é a segunda fase de melhorias no resort já que, no início do ano, o Disneyland Hotel já reabriu após uma reformulação.