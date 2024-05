Nicole Scherzinger surge de maiô cavado para curtir dia de sol

A cantora Nicole Scherzinger, 45, surgiu com um maiô cavado para fazer dancinhas em um dia de sol ao lado da sua família.

O que aconteceu

Nicole gravou um vídeo em que aparece com o maiô cavado em um dia ensolarado. A cantora aproveitou para soltar uns passinhos ao lado de seus parentes.

"Da nossa família para a sua. Espero que todos tenham um fim de semana divertido!", desejou ela ao escrever a legenda em um post no Instagram.

Nos comentários, os fãs ficaram surpreendidos com a roupa de praia da cantora. "Bem, pelo menos sabemos que ela se depila completamente", disse um seguidor. "Quem me dera poder ter tanta fé em mim como você tem nesse maiô, Nicole", brincou uma outra seguidora. "O corpo da Nicole, uauu", elogiou mais uma.

A cantora ainda postou mais um vídeo em que aparece com o maiô cavado. É possível a marca de sol de um biquíni no corpo da artista. "Saia da sua mente e entre no momnto. Crie as suas próprias boas vibrações", escreveu ela.