Modelo australiana recebe R$ 13 mil de fã por suas unhas do pé

Minki Minna, 23, faz sucesso em plataformas de conteúdo adulto como OnlyFans e afirmou ter sido este o pedido mais excêntrico que já recebeu de um seguidor.

O que aconteceu

Ela exigiu 2,5 mil dólares australianos - o equivalente a R$ 12,7 mil - do assinante em questão em troca de ir uma pedicure, cortar as unhas de seu próprio pé e enviá-las a ele pelo correio. "Aquilo foi extremamente único", contou ao portal local News.com.

Além da venda de imagens e vídeos eróticos, a modelo australiana fatura também como dominatrix financeira, colecionando 'submissos' que têm prazer em lhe dar dinheiro e mimos.

Minna afirma ser criteriosa na escolha de seus 'dominados'. "Sempre há uma conversa sobre quanto eles podem pagar, qual é o aluguel, a hipoteca, as compras do mês, a conta de luz. Sempre me certifico de que os submissos tenham dinheiro suficiente para me dar. Também analiso suas finanças, para ter certeza de que não estão mentindo, porque eu odiaria deixar alguém sem dinheiro."