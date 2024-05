Mariana Ximenes revela ter congelado seus óvulos: 'Sempre quis ser mãe'

Mariana Ximenes, 43, afirmou ter aderido há oito anos ao congelamento de óvulos como forma de ainda poder realizar, saudavelmente, o sonho de ser mãe.

O que aconteceu

A atriz conta ter adiado a maternidade porque ainda não encontrou o parceiro ideal para ter filhos. "Congelei meus óvulos com 35 anos, porque sempre quis ser mãe, tenho uma vontade louca. Mas tenho vontade de alcançar isso através de um pacto de amor, o que não foi possível até agora. Tenho 43 anos e ainda não aconteceu. Mas tive [acesso a] esse recurso de tecnologia que me deu muita tranquilidade. Então, estou deixando o tempo levar o tempo dele", filosofou, durante participação no Power Trip Summit - reunião de grandes lideranças femininas promovida pela revista Marie Claire em Belo Horizonte (MG).

Mariana afirma não se importar com a pressão que sofre, como figura midiática, por manter-se jovem diante das câmeras. "O colágeno aos 20 é lindo, mas o autoconhecimento aos 40, 50, 60 anos, é muito valioso. Sempre tive a consciência de que preciso das minhas rugas, porque meu trabalho também é expressão, meu rosto, meu corpo. Sempre sofri cobranças dos outros, da sociedade e também de mim mesma - mas que bom que estou vivendo e envelhecendo diante dos olhos das pessoas. Quero continuar fazendo isso."

Ela garante que deseja continuar atuando enquanto ainda tiver condições para isso. "Olho para a Fernanda Montenegro e fico muito impactada, emocionada, com a trajetória dela aos 93 anos. Quero ser como ela: viver do meu ofício até quando conseguir."