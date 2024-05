Livraria Cultura deve abrir loja em Higienópolis após fechamento no Conjunto Nacional

A Livraria Cultura deve abrir uma unidade em Higienópolis, bairro na região central de São Paulo. A empresa fez uma postagem "enigmática" no Instagram divulgando um endereço de um dos casarões no bairro. Um perfil na rede, identificado com o mesmo endereço, fez referência a uma abertura de uma nova loja no local: "Em breve, aqui no nosso bairro e na nossa casa, Livraria Cultura. Seja bem-vinda".

O Estadão entrou em contato com Sérgio Herz, CEO e herdeiro da empresa, para confirmar a abertura, mas ainda não obteve retorno. Caso haja, a matéria será atualizada.

O casarão divulgado pela livraria fica localizado na Avenida Angélica, número 1212. O local já abrigou o BankBoston e, posteriormente, uma unidade do Itaú Personnalité. Após, permaneceu fechado e disponível para aluguel.

Em abril, a Livraria Cultura fechou a unidade do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. O fechamento definitivo veio após a autorização de uma ordem de despejo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). No ano passado, a empresa decretou falência.

Em nota enviada ao Estadão à época, Sérgio Herz havia dito que a livraria procurava um novo local para retomar as atividades. "O cenário atual do mercado, especialmente acentuado pelas mudanças no comportamento do consumidor, consolidadas durante a pandemia, tornou a manutenção de uma livraria de grande porte como a nossa neste local desafiadora", escreveu.

A Cultura chegou a ter 17 lojas e 1,5 mil funcionários, mas pediu recuperação judicial em 2018 em meio a atrasos de pagamentos a editoras e dívidas. No ano, a dívida somava R$ 285,4 milhões com fornecedores e bancos.

Conforme uma avaliação do mercado editorial, o cenário foi causado por ambição e problemas de gestão. Leia mais sobre a crise da Livraria Cultura e o fechamento da unidade no Conjunto Nacional aqui.