José Augusto defende Buba de transfobia e fãs comemoram: 'Maravilhoso'

No capítulo de segunda-feira (27), da novela "Renascer" (Globo), José Augusto (Renan Monteiro) defendeu Buba (Gabriela Medeiros) da transfobia de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

O que aconteceu

Após descobrir que a namorada do filho é uma mulher trans, o protagonista foi tirar satisfações com José Augusto. "Então quer dizer que você e Zé Venâncio sabiam que Buba é homem", disse ele em uma fala transfóbica.

O médico explicou para o pai que Buba é uma mulher. "Buba é uma mulher como qualquer outra", afirmou.

Por causa da discussão entre José Augusto e Zé Inocêncio, "Renascer" ficou entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "Zé Augusto maravilhoso", elogiou uma telespectadora. "O Zé Augusto é o maior Inocêncio vivo", afirmou outro.

O público se mostrou do lado do namorado de Buba. "Zé Augusto defendendo a mulher dele e ainda por cima jogando as verdades na cara do velho que ninguém tem coragem de falar. Que sabor!", comemorou uma fã. "Santinha estaria orgulhosa de Zé Augusto e extremamente decepcionada com o Inocêncio", opinou uma segunda.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.