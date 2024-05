Invasão alienígena? O que são os 'pilares de luz' vistos no céu do Japão

Uma postagem no X (antigo Twitter) no começo do mês levantou rumores sobre uma possível invasão alienígena no Japão. Na imagem, "pilares de luz" saiam das nuvens rumo ao chão da província de Tottori.

No entanto, o fenômeno não tem nada de sobrenatural. O Isaribi Kochu é um velho conhecido entre os japoneses — apesar de raro. Na tradução, o termo significa "pilares de luz que atraem peixes".

É apenas física. Pescadores usam luzes para atrair os peixes durante a noite. Algumas condições atmosféricas, como noites frias, ajudam a refleti-las em cristais de gelo no ar. O resultado são os pilares iluminados.

O fenômeno é raro. "Por volta das 22h de hoje, descobri um raio de luz acima do porto Mikaya na cidade de Daisen, Tottori", escreveu Masashi Sasaki no X. Nos comentários, outras pessoas falaram sobre o fenômeno.

Visto em outros locais. Algumas contas afirmaram que conseguiram enxergar os pilares de cidades vizinhas, como Yodoe e Kotoura. Outras pessoas os enxergaram com desconfiança. "Que tipo de luz é essa? É como uma entrada para um mundo misterioso", escreveu outra conta.

Masashi disse ao site japonês Hint Pot que tirou as fotos em casa. "Quando olhei para o céu noturno em frente à minha casa, vi alguns raios de luz no céu."

Ele mora na província há nove anos e já presenciou o fenômeno quatro vezes. "Aproveitei a oportunidade para tirar uma foto rápida com meu smartphone", finalizou.